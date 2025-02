Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOST DEL DIA

‘MOLINS FARINERS D’ANDORRA’

Els molins van ser necessaris per transformar el blat en farina i obtenir l’aliment bàsic i principal de la població andorrana: el pa. A Escaldes-Engordany hi havia quatre molins i una farinera que donaven servei al poble. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins a l’1 de març.

ACTIVITATS INFANTILS

‘CONTES EN PIJAMA’

Contes en pijama a la biblioteca! Sabem com els agraden als nens i nenes sentir uns contes a la biblioteca... i també abans d’anar a dormir... i si ho fem tot? Serà en aquell moment tan màgic, quan el sol ja s’ha amagat i s’acosta l’hora d’anar a dormir. Volem que vinguin amb pijama a la biblioteca, volem fer fora els malsons. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

MÚSICA

SESSIÓ HOUSE MUSIC BY LAEET DJ

Vine a gaudir d’una sessió de house a càrrec de la DJ Laeet en un entorn històric al centre d’Ordino. Actualment fent temporada a Andorra en sales com l’Abarset o l’Unnic, Laeet és una DJ de referència de les discoteques d’Eivissa. Hora: 19 h. Jardins Casa d’Areny- Plandolit. Ordino.

EXPOSICIONS

‘ANITA MARIA, ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

Amb aquesta nova exposició, Anita Maria convida el públic a endinsar-se en el seu univers creatiu, ric en expressions i matisos únics. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La metàfora i la natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘COLORS I REPLANS’, DE JOSEP MARIA MARTÍN, ‘KALA’

Una de les sèries de pintures són teles de format gran inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs pintades amb oli i acrílic, l’altra, són inspiracions de les aurores boreals i del dibuix de les ales de les pitavoles. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de febrer.