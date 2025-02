El desenllaç, a punt

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Disney+ acaba de llançar el tràiler de la segona i última temporada d’Andor, la sèrie creada per Tony Gilroy que serveix com a preqüela de Rogue One: A Star Wars Story. L’avanç dels nous capítols presenta el seu protagonista, Cassian Andor (Diego Luna), en plena guerra galàctica, com bé deixa clar a un company de l’Aliança Rebel: “Estem en guerra. Vols lluitar o vols guanyar?”

A més de Cassian, el tràiler també recupera altres personatges claus vistos durant la primera temporada, com ara Saw Gerrera (Forest Whitaker), el carismàtic líder insurgent; Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), la senadora que lluita des de l’ombra per la rebel·lió, i Luthen Rael (Stellan Skarsgard), l’enigmàtic agent rebel que va jugar un paper fonamental en la formació de la resistència contra l’Imperi. El vídeo també ofereix un primer cop d’ull al retorn de l’antagonista Orson Krennic (Ben Mendelsohn), el director del projecte d’armament imperial, que apareix observant la construcció de l’Estrella de la Mort.

Aquesta segona temporada d’Andor constarà de 12 capítols, dividits en quatre blocs de tres episodis cadascun, i narrarà els esdeveniments que portaran Cassian fins al moment en què s’uneix definitivament a la causa rebel. Segons Diego Luna, cada bloc representarà un any a la vida del protagonista, mostrant com passa de ser un fugitiu a convertir-se en un dels herois claus de la resistència, disposat a fer el màxim sacrifici.

El primer bloc s’estrenarà dimecres 23 d’abril a Disney+, mentre que la resta es llançaran els dimecres successius fins a completar tota la temporada. Tot i que no s’ha confirmat la durada exacta de cada episodi, s’espera que segueixin el mateix format cinematogràfic i detallista que va caracteritzar la primera temporada, amb una combinació de tensió política, espionatge i acció trepidant.