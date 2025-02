Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘RECUPERA LA MENT, RECONQUISTA LA TEVA VIDA’

En un món hiperestimulat i accelerat, la Dra. Marian Rojas Estapé ens parlarà de la gratificació instantània, de la dopamina i de com introduir rutines vitamíniques per recuperar l’atenció perduda. Hora: 19 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘CÓMO LLEVAR UNA EMPRESA DE IA DE 0 A 100 M€’

Xerrada amb Alberto López Valenzuela, emprenedor, inversor i fundador del Next AI Summit. Hora: 18 h. Ingeni Coworking Europa. Andorra la Vella.

‘MÚSICA CELESTIAL: CERCAR LA PORPORCIONALITAT DE PITÀGORES A PLUTÓ’

En commemoració dels 2.500 anys del matemàtic, filòsof i astrònom Pitàgores de Samos, el professor de física Alan Ward i Koeck relacionarà els coneixements del matemàtic grec amb els indrets veïns i l’astronomia. Hora: 19.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

TALLER RECICLAMÀGIC

És una proposta de taller de màgia diferent, divertit, sostenible i educatiu. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

EXPOSICIONS

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La metàfora i la natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘COLORS I REPLANS’, DE JOSEP MARIA MARTÍN, ‘KALA’

Una de les sèries de pintures són teles de format gran inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs pintades amb oli i acrílic, l’altra, són inspiracions de les aurores boreals i del dibuix de les ales de les pitavoles. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de febrer.

‘MOLINS FARINERS D’ANDORRA’

Els molins van ser necessaris per a transformar el blat en farina i obtenir l’aliment bàsic i principal de la població andorrana: el pa. A Escaldes-Engordany hi havia quatre molins i una farinera que donaven servei al poble. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins a l’1 de març.