Cercant la veritat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La plataforma de streaming SkyShowtime estrena demà Lockerbie: A Search for Truth, una minisèrie protagonitzada per Colin Firth que s’endinsa en una de les tragèdies aèries més impactants de la història. La producció, que consta de cinc capítols d’una hora de durada, aborda l’atemptat del 21 de desembre del 1988, quan una bomba col·locada al vol 103 de Pan Am, que cobria la ruta entre Londres i Nova York, va detonar 38 minuts després de l’enlairament, causant la mort de 259 passatgers i membres de la tripulació. A més, 11 residents de la petita localitat escocesa de Lockerbie també van perdre la vida quan els fragments de l’avió van caure sobre les seves llars.

El projecte posa el focus en la figura del doctor Jim Swire, interpretat per Firth, un home que després de la mort de la seva filla Flora en l’atemptat esdevé el portaveu de les famílies de les víctimes al Regne Unit. Lluny d’acceptar la versió oficial de les autoritats, Swire inicia un viatge implacable a la recerca de la veritat, qüestionant la confiança en el sistema judicial i polític. Al llarg dels anys, ha expressat els seus dubtes sobre la investigació oficial i el procés judicial que va condemnar l’exagent d’intel·ligència libi Abdelbaset al-Megrahi com a únic culpable de l’atemptat del vol 103 de Pan Am.

La miniserie està dirigida per Michael Keillor, conegut per la seva tasca en produccions com Line of Duty i Roadkill. Entre els productors executius hi ha Julian Farino i Hilary Salmon, responsables de diversos èxits televisius de la BBC i HBO, així com Paul Greengrass, director d’United 93 i expert a l’hora de recrear històries basades en fets reals.

Pel que fa al repartiment, a més de Colin Firth, també hi intervenen Keeley Hawes, Mark Gatiss, Jack Lowden i Natasha McElhone, entre d’altres.