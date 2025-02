Torna ‘Poquita fe’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Poquita fe, la sèrie original de Movistar Plus+ creada per Pepón Montero i Juan Maidagán i protagonitzada per Raúl Cimas i Esperanza Pedreño, ja ha començat el rodatge de la segona temporada en diverses localitzacions de Madrid.

A través d’un vídeo en què Cimas parla d’aquest retorn i fent gala de l’estil de la ficció –que entrellaça l’acció amb declaracions dels personatges–, els protagonistes reflexionen sobre l’allau de petons que ha suposat el retrobament als carrers de la capital espanyola. “Doncs aquí som 70 persones a l’equip de rodatge, dos petons per persona dues vegades al dia, 280 petons cada dia”, explica l’actor Enrique Martínez, que interpreta el company de seguretat de l’intèrpret i còmic en la ficció. “Pocs per als que ens mereixem”, li respon Cimas, recreant així una de les escenes més virals de la sèrie de la plataforma de pagament.

Movistar Plus+ també ha anunciat que Cimas i Martínez tornaran a estar acompanyats per Esperanza Pedreño, Julia de Castro, Marta Fernández Muro, Chani Martín, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero i Pilar Gómez. A més, comptarà amb noves incorporacions, com la d’Eduardo Antuña.

D’altra banda, s’ha confirmat que, a diferència de la primera temporada, que va comptar amb dotze episodis corresponents als dotze mesos de l’any, la segona reduirà aquesta xifra a vuit capítols d’uns 15 minuts de durada.

Han passat tres mesos des dels últims esdeveniments. Amb la crisi de parella encara per resoldre, la Berta i en José Ramón són desallotjats del pis. Després de molt buscar, un veí del barri els ofereix per un preu mòdic un pis al costat del que tenien, però fins d’aquí a mig any no quedarà lliure. Decideixen esperar i, durant aquest temps, anar a viure amb els sogres. Un dia arriba la cunyada, que també s’ha quedat sense casa, i s’instal·larà allà amb ells.