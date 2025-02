Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Prendre decisions avui et resultarà gairebé impossible. És per això que les has de deixar en mans d'una altra persona. Camina amb la teva parella perquè així no hagis de pensar realment sobre on vas. La teva feina consisteix a centrar-se en l'aspecte emocional de les coses i fer que sigui segur per a tothom somiar. El teu caràcter amorós i afectuós és un bé valuós aquests dies. Protegeix i valora aquest do.

Taure

L'ambient que us envolta pot semblar una cosa irreal avui. Si algú et fa una sensació estranya, pren-te amb precaució tot el que diu aquesta persona. Té la seva pròpia agenda i no li fa res distorsionar la veritat per aconseguir complir-la. Si el que diu no t'afecta, no t'hi preocupis. Si ho feu, feu l'esforç de conèixer els fets abans d'actuar. Probablement estaràs feliç d'haver-ho fet.

Bessons

Fes servir el poder de les paraules com a mitjà artístic per expressar-te. Tens un do màgic amb les paraules que sovint passa desapercebut. La teva naturalesa sensual és poètica. No has de privar els altres daquest talent, així que mostra-ho al món. Potser us motivi escriure un poema d'amor a una persona que significa molt per a tu. Encara que sembli trivial, en realitat és molt romàntic.

Cranc

Sigui el que sigui en el que heu estat treballant en aquest moment pot ser ampliat enormement amb l'ajuda d'un company, sobretot un projecte creatiu o un treball escrit. Observa com la llavor d´una idea floreix en un camp de la creativitat. Hi ha més del que sembla quan et trobes volant més i més alt. Recorda que només et limita la teva imaginació, així que somia en gran.

Lleó

Gaudeix d'una sensació alegre i capritxosa del dia en comptes d'enfadar-te. No et pots amagar a la teva habitació per sempre. Bé, podries, però acabaries quedant-te als ossos i ningú se n'adonaria. Aquest és un bon dia per sortir i divertir-te amb els amics. Compleix els desitjos de la gent en comptes de maleir-los. Realitza connexions. Recorda riure tan sovint com sigui possible.

Verge

Com més parles amb la gent, més èxit tindràs. Tothom és un recurs valuós, així que aprofita't d'aquest bé il·limitat. La teva destresa amb les paraules i els fets és impressionant, així que fes-la servir a favor teu. Els amics són una font de gran alegria i aquest és un moment meravellós per estar amb ells. Majoritàriament, no importa el que estiguis fent. La persona amb qui estàs és el que importa.

Balança

Aneu amb compte amb la gent que parla molt i promet el món, però que té dificultats per complir les seves promeses. És possible que avui caiguis en un parany si confies en persones que simplement no compleixen amb el que van dir que farien. Sigues lliure per participar en activitats socials amb socis, però no signis cap acord de negocis important amb ells en aquest moment.

Escorpí

La teva força positiva és especialment notable avui. Pots descobrir que irradiant energia positiva a la gent que t'envolta. Això és degut a la teva naturalesa amable, gentil i pacífica. Tu ets la joia que no sempre es detecta o s'aprecia tant com caldria. El més probable és que deixis els altres que facin el primer moviment. Considera la possibilitat de ser avui qui instigui les accions. El món és a les teves mans.

Sagitari

En comptes de buscar i rebuscar al barril només les pomes amb defectes i podrides, concentra't en les més brillants i vermelles. D'aquesta manera podràs portar rialles i somriures als que t'envolten en lloc de arrufar les celles. Qualsevol cosa que treguis a la superfície es distribuirà per tot arreu, així que assegura't d'acordar-te dels bons temps en lloc dels més amargs.

Capricornio

hi ha moltes àrees on pots brillar. Només has de ser tu mateix o mateixa per conquerir el cor dels altres. Tens una manera de ser que atrau la gent propera. Dóna't compte d'això i sé conscient que no és una casualitat. No cal fer gaire. Sortirà de tu.

Aquari

Si sents que avui necessites ajuda, podries considerar buscar el consell dels altres. Les persones properes podrien fer més fàcil la situació, de manera que si estàs buscant un consell metafísic profund, és possible que vulgueu buscar en una altra part. Sobretot, dóna't un caprici amb temps d'inactivitat relaxant. Aquest dia és molt adequat per als jocs de taula, veure una pel·lícula o llegir el darrer número de la teva revista preferida.

Peixos

Surt a l'aire lliure avui i fes allò que et vingui de gust. És important exercitar el cos amb algun tipus d'activitat física vigorosa, o almenys refrescar el teu esperit amb un passeig en un convertible. Aquest és un moment excel·lent per a tu. Et sents feliç i alegre per la teva vida. Uneix-te amb altres per reconèixer tot el que tens, i dóna gràcies pel sopar d'aquesta nit.