LA PROPOSTA DEL DIA

‘JAPÓ: ENTRE LA TRADICIÓ I LA MODERNITAT’

Xavier Moret, periodista i escriptor, ha viatjat vuit vegades al Japó i ens parlarà del contrast que hi ha entre la modernitat d’alguns barris de Tòquio o el tren Shinkansen i la tradició i l’espiritualitat que es respira als temples budistes i als santuaris xintoistes. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

‘IMPULSA LA TEVA SALUT I RENDIMENT LABORAL AMB L’ESPORT’

Descobreix com millorar la teva salut i productivitat laboral a través de l’esport en una sessió interactiva amb Erik Orellana Trainer (EOP Trainer). Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.

LLETRES

‘CLAVES PARA CREAR UN PATRIMONIO DESDE CERO’

Presentació del llibre de Quique Escrivá en què explica com invertir en immobles i evitar errors que et poden deixar fora de joc com a inversor. També et permetrà estalviar milers d’euros. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘AMANIDA DE CONTES’

Són contes breus, divertits, originals, amb un missatge integrador, contes que fan pensar, imaginar. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

FESTES I TRADICIONS

CARNESTOLTES A LA MASSANA

Taller creatiu per a nens i nenes de totes les edats. Hora: 11 h. La Capsa, espais de creació. La Massana.

EXPOSICIONS

‘COLORS I REPLANS’, DE JOSEP MARIA MARTÍN ‘KALA’

Una de les sèries de pintures són teles de format gran inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs pintades amb oli i acrílic, l’altra, són inspiracions de les aurores boreals i del dibuix de les ales de les pitavoles. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de febrer.

‘MOLINS FARINERS D’ANDORRA’

Els molins van ser necessaris per transformar el blat en farina i obtenir l’aliment bàsic i principal de la població andorrana: el pa. A Escaldes-Engordany, hi havia quatre molins i una farinera que donaven servei al poble. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins a l’1 de març.