RTVE mostra les xifres

RTVE va publicar ahir a la seva web corporativa les llistes completes de contractes amb productores audiovisuals corresponents al 2024 i el gener del 2025. Es tracta de la primera vegada que la corporació les fa públiques i s’aniran actualitzant mensualment.

La llista de contractacions del 2024 situa El Terrat com la productora que més pressupost d’RTVE va rebre en aquest exercici gràcies a La Revuelta, de David Broncano (28.152.271 euros). La segueixen Bambú Producciones, amb la sèrie de sobretaula de La 1 La Promesa (17.287.314 euros), i Boomerang TV, amb Salón de té La Moderna (13.020.930 euros) i la producció del Benidorm Fest 2025 (2.681.754 euros).

Shine Iberia és la quarta productora per pressupost invertit el 2024 amb els seus formats MasterChef (7.063.057 euros), Maestros de la costura (6.169.044 euros), La ruta Morancos (1.393.999 euros) i MasterChef Celebrity (178.736 euros). El Top cinc el completa EuroTV Producciones, gràcies a Gran Prix (5.299.246 euros), La bien cantá (4.573.648 euros), Grand Prix Navidad (1.180.470 euros) i Telepasión 2024 (715.833 euros).

Pel que fa als contractes relatius al gener del 2025, el de major volum pressupostari és el subscrit amb Shine Iberia per a la producció de MasterChef Celebrity, per un import de 8.792.132 euros. La segueixen Glop a Glop Planet, amb el magazín L’Altaveu (822.589 euros); Black Light Films, amb la pel·lícula Descarriado (800.000 euros); Vaca Films Studio, amb Golpes (700.000 euros), i Globomedia, per 59 segundos (622.876 euros).

Un altre document indica les despeses en compres de programes, coproduccions i aportacions a la producció d’espais de productores que van acumular més d’un milió d’euros entre el 2020 i el 2023, sense incloure el 6% d’inversió en el cinema espanyol. D’un total de 749,6 milions d’euros, 96,2 milions van ser contractacions amb Shine Iberia (MasterChef o Maestros de la costura); 77,7 milions d’euros amb Grupo Ganga (Cuéntame cómo pasó, HIT o Dúos increíbles), i 53,9 milions, amb Mediacrest (El Cazador o Mapi).

En la seva primera compareixença davant la comissió mixta (Congrés-Senat) de control parlamentari de la corporació d’RTVE, el 30 de gener passat, el president de l’ens, José Pablo López, ja va avançar que s’implementarien algunes mesures “bàsiques” pel que fa a transparència. Així, va informar que mensualment es publicaran els contractes de continguts aprovats “amb l’import, l’empresa adjudicatària, el temps i les dades fonamentals, perquè hi pugui haver aquest accés a la informació”.