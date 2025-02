Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Aquest serà un dia molt ocupat per a tu, i és molt probable que estimis cada minut. Pots esperar a conèixer moltes persones. Hi haurà viatges i desviaments secundaris que no esperaves però encara són més agradables per la seva espontaneïtat, com el dinar inesperat amb un amic. Aquests moments robats enriqueixen la teva vida.

Taure

Aquest serà un daquells dies en què et molestes si algú es pren massa temps a prendre una decisió. No tindreu paciència per tolerar qualsevol persona que revisi cada un dels detalls d'un problema. És més probable que vulguis simplement prendre una decisió, per bé o per mal.

Bessons

És probable que sigui un dia orientat a satisfer les necessitats de la família. A les persones inferiors a tu no els agradaria aquesta obligació, però a tu sí. Tens un esperit enriquidor. Sempre que sentis que t'aprecien, estaràs feliç per anar més enllà de les teves responsabilitats. Podeu esperar sentir l'amor dels qui us envolten. Tens una naturalesa disposada i generosa, i això es nota a la teva aura com si fos un far que dóna la seva llum a tothom.

Cranc

La culpa pot ser un poderós motivador, però no és un pur. Avui podries sentir l'obligació d'ajudar un membre de la família amb alguna cosa en què preferiries no prendre-hi part. Hi ha moments, com aquest, en què els deures familiars s'imposen als desitjos personals. Fes tot el possible per ser servicial i amable, tot i que aquest podria ser un moment difícil per a tu. Et sentiràs bé quan tot estigui fet.

Lleó

Avui pots sentir que les obligacions i els compromisos amb els altres t'aclaparen. No tens ni un moment lliure per a tu, ni tan sols per anar al bany! És evident que alguna cosa està desequilibrada. És el moment de prendre les regnes de la teva vida. És meravellós que tinguis un esperit tan generós, però no fas cap favor a ningú si et cremes per culpa del cansament. Pren-te el teu temps per tornar a omplir el pou de la teva ànima.

Verge

Els que et coneixen de debò troben la teva manca de confiança frustrant. Els teus talents són alarmants per als simples mortals, però poques vegades reps crèdit per totes les teves habilitats. Avui tens l'oportunitat de participar en un projecte que podria edificar o estripar la teva carrera. És possible que dubtis, analitzis les teves capacitats a la teva ment i et quedis a mitges. No només ho pots fer, pots fer-ho millor que ningú!

Balança

Podeu estar en un estat d'ànim tranquil i reflexiu avui. Podries rebre una comunicació d´un vell amic que et faci recordar els bons temps de la teva joventut. No pots evitar mirar algunes de les teves decisions fonamentals i preguntar-te com de diferent hagués estat la teva vida si haguessis triat altres opcions. No té sentit jugar a aquest joc. No et preguntis sobre “què passaria si”. Accepteu el que teniu.

Escorpí

Avui, oblida't de socialitzar, treballar i contestar el telèfon. Queda't a casa i cobreix-te amb una manta al costat del foc. Treu els teus vells anuaris o àlbums de fotos i diverteix-te reflexionant sobre els bons moments del teu passat. Gaudeix de la tranquil·litat i el silenci. Escolta el tictac del rellotge i el vent bufant a fora. Mesura el temps per les ombres que es mouen al llarg de lhabitació. Dedica avui a la meditació.

Sagitari

No et sorprenguis si els veïns apareixen a la porta demanant un favor i no precisament per demanar sucre. Encara que la teva primera resposta serà que sí (és la teva naturalesa, després de tot), pensa-ho dues vegades. Aquest “favor” podria implicar un gran compromís de temps. És això el que vols fer? Pots posar les teves necessitats per davant dels teus amics i tot i així ser un bon veí. No et preocupis, ho entendran.

Capricornio

És probable que et despertis avui amb la compulsió de netejar o organitzar alguna cosa. Això no és propi de tu. Si no et coneguéssim tan bé diríem que es tracta del teu instint paternal o maternal. Satisfà els teus desitjos interns avui. Demà probablement tindràs un estat d'ànim diferent.

Aquari

Avui ha de ser un dia sense tabús com a estratègia per al teu proper pas professional. Si estiguessis a l'exèrcit, series un general de cinc estrelles ara perquè el teu sentit tàctic és molt bo. Per desgràcia, a la teva empresa no lliuren estrelles. T'hauràs de conformar amb un augment de sou i un ascens, que és el mínim que et poden oferir després de tot el teu esforç. Si no hi ha cap oferta d'aquest tipus, reclama!

Peixos

El dia d'avui podria estar dedicat en gran part a les tasques domèstiques. No és exactament la tasca més glamurosa, però obtens un cert plaer de latenció a les necessitats diàries. Paga algunes factures, renta la roba, treballa al jardí i cuina. La teva parella o família apreciaran els teus esforços. Encara és més divertit si no esperen això de tu. I qui sap? Potser es posaran a ajudar-te.