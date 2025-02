Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

TEMPORADA DE MÚSICA I DANSA

Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre: Händel, integral dels Concerti grossi op. 3. Entrada: 20 euros. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

CARNAVAL DEL PAS DE LA CASA

11 h Papaya Jam. Itinerant

15 h Mavka, guardiana del bosc

19.45 h Despenjada del Rei Carnestoltes

20.30 h Cremada del Rei Carnestoltes

20.45 h. Sardinada popular

21.30 h Traca de fi de festa

00.30 h Grup de versions Tsunami

02.00 h DJ Nasky.

Pas de la Casa. Encamp.

ACTIVITATS INFANTILS

‘LES AVENTURES D’EN PLOMET, UN TRENCALÒS ESPECIAL’

Aquesta història té com a objectiu principal donar visibilitat a les persones amb discapacitat. Hora: 17 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

CINEMA

‘ART 20’

ART 20 és un viatge emocional i inspirador al llarg de dues dècades d’història de l’esquí lliure a Andorra. Hora: 21 h. ACCO - Andorra Congrés Centre Ordino. Ordino.

CONFERÈNCIES

‘ELS SOMNIS I EL SEU SIGNIFICAT’

Buda ens ensenya com aprofitar les experiències oníriques per descobrir la veritable naturalesa de la nostra existència. Amb Guen Kelsang Lochani. Hora: 20.15 h Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del Temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La Metàfora i la Natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Museu de la moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘ANITA MARIA, ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

Amb aquesta nova exposició, Anita Maria convida el públic a endinsar-se en el seu univers creatiu, ric en expressions i matisos únics. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins el 28 de febrer.