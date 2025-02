Consciència robòtica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El thriller amb tocs còmics Murderbot, basat en les novel·les d’èxit The Murderbot Diaries, de Martha Wells, arribarà a Apple TV+ aquest mes de maig. La plataforma estrenarà els dos primers episodis d’aquesta sèrie de ciència-ficció el divendres dia 16, i aniran seguits d’un capítol nou cada divendres fins a l’11 de juliol.

La sèrie, que compta amb un total de deu episodis, és dirigida pels germans Chris i Paul Weitz, coneguts per la seva feina a Mozart in the Jungle. L’actor Alexander Skarsgård (Succession, The Northman) encapçala el repartiment en el paper de Murderbot, un androide de seguretat que ha aconseguit hackejar-se a si mateix. Malgrat que la seva naturalesa mecànica el porta a rebutjar les emocions humanes, no pot evitar sentir-se fascinat per la seva fragilitat i vulnerabilitat.

La trama segueix el protagonista en una missió perillosa, en la qual haurà d’amagar la seva consciència pròpia per evitar ser detectat. Però, en realitat, el que més desitja és passar desapercebut, mirar telenovel·les i trobar el seu lloc en el món. Amb aquesta premissa, la sèrie explora qüestions profundes sobre la intel·ligència artificial, la llibertat individual i la relació entre humans i màquines, combinant humor, acció i reflexió filosòfica.

A més de Skarsgård, el repartiment inclou noms destacats com Noma Dumezweni (A Raisin in the Sun), David Dastmalchian (Oppenheimer), Sabrina Wu (Abbott Elementary), Akshay Khanna (Section 375), Tattiawna Jones (The Handmaid’s Tale) o Tamara Podemski (Outer Range), entre d’altres.

Amb aquesta nova aposta per la ciència-ficció, Apple TV+ continua ampliant el seu catàleg de sèries d’aquest gènere, després de l’èxit de produccions com Foundation, Silo o Severance. Murderbot promet aportar una reflexió intel·ligent sobre el significat de la consciència en les màquines.