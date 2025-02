Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Aquest podria ser un dia força intens per a tu. La teva ment és plena d'arguments per a novel·les que vols escriure i idees de formes per racionalitzar la producció a la feina. No tens un interruptor per a “pauses”? Et podries beneficiar de prendre't una mica de temps per a un descans molt necessari. Descobriràs que pots esquivar la teva ment, simplement prenent una mica de te i romanent immòbil durant deu minuts. Crida-la meditació o pausa, però permet-te aquesta petita indulgència.

Taure

Tens molt per agrair. Per què no surts aquesta nit i ho celebres amb amics? Oblida't de la feina i dels problemes familiars i passa-la d'allò més bé. Gaudeix com als vells temps. Et mereixes aquesta pausa. Si no aprofites aquests moments quan tens l'oportunitat, t'arrisques a convertir-te en algú que només pensa a la feina a costa d'altres grans plaers de la vida.

Bessons

Podeu superar la intensitat de les energies planetàries d'avui fent un esforç conscient per mantenir una actitud positiva. Distreu-vos amb les tasques de la llar. No t'oblidis també de reservar una mica de temps per a la diversió. A mesura que treballes a casa, per donar-te un caprici cada poques hores, una tassa de xocolata calenta o una xerrada al telèfon us afegiran una nota positiva al dia.

Cranc

No et prenguis qualsevol informació que rebis avui literalment. És probable que falles tècniques et persegueixin durant tot el dia. El vostre estat de compte pot ser incomprensible. Podrien aparèixer factures amb un zero addicional. Que no t'entri el pànic. Fes algunes trucades telefòniques i indaga a tota la informació. Feu el que feu, no deixeu que això us arruïni el dia. Tot es solucionarà. Relaxa't, posa els peus enlaire i gaudeix d'un caputxí.

Lleó

No et creguis totalment qualsevol cosa que escoltis avui. És possible que rebis una notícia força preocupant, però abans de reaccionar amb frustració, llegeix la lletra petita. La notícia en realitat no pot ser tan dolenta. De fet, fins i tot pot no ser veritat! Respira profundament, exhala un sospir d'alleujament i després torna a la teva rutina normal.

Verge

El més probable és que rebis una notícia desagradable avui. Potser hi ha canvis que es produeixin a la feina que llegeixis al diari del matí. O podria ser que rebis una trucada telefònica amb una notícia inquietant sobre un vell amic. T'hauràs de prendre la informació amb calma i no deixar que arruïni el teu dia. Amb la intensitat de les energies planetàries en joc, estàs en risc de reaccionar exageradament.

Balança

Aquest podria ser un dia de problemes i avaries tècniques. És frustrant, sens dubte, però també una mica més divertit. Tot el que toques, des de lordinador a la màquina de rentar, sembla cruixir i tremolar abans de finalment trencar-se. Pel que sembla, avui tens el toc oposat al de Midas. Si us plau, no t'ho prenguis com una cosa personal. En comptes d'això, utilitza'l com una excusa per fer alguna cosa fora del comú amb el teu temps.

Escorpí

Avui és un dia molt social, amb un èmfasi fort en l'intercanvi d'informació. Si assistiràs a una festa aquesta nit, tingues receptivitat a qualsevol persona que coneguis. És probable que arribi algú nou que tindrà un impacte significatiu a la teva vida. Pot ser que aquesta persona us parli d'una oportunitat professional. És fins i tot possible que aquesta persona es converteixi en un interès romàntic. Mai no se sap!

Sagitari

És possible que vulguis fer un esforç addicional per posar en ordre casa teva aquest matí. És probable que tingueu alguns convidats inesperats. Alguns veïns podrien aparèixer sense previ avís o un vell amic podria trucar des de la interlocutòria i dir que està de camí. Pren-t'ho tot amb calma. Tot i que tenies molt planejat per al dia, serà molt més agradable si ho passes socialitzant amb amics.

Capricornio

Hauràs de deixar de banda la teva habitual actitud de sergent i simplement deixar que el dia es desenvolupi per si mateix. Per més que ho intentis, ni tan sols tu seràs capaç de dirigir els esdeveniments del dia. Pots descobrir que la teva atenció està dividida entre diversos projectes. No és un dia desagradable sinó inconnex. Mantingues obertura a totes les possibilitats. Pot ser que et sorprengui com surten les coses.

Aquari

Treballes dur per assolir la teva meta d'independència financera. Tot indica que vas pel bon camí. Avui, pots rebre una notícia que faci que t'adonis que no hi ets encara. Potser algun familiar truqui per dir-te que ja no ets el seu únic hereu. Potser el vostre saldo d'inversions mostra un rendiment pobre. Això no és el que esperaves, però encara ets al camí correcte. Només podries necessitar una mica més de temps per arribar al teu destí.

Peixos

Serà un dia ocupat però feliç. És probable que passis el matí fent tasques i, en general, entretenint-te a casa. No et sorprenguis si un amic apareix inesperadament a la tarda amb una notícia important per compartir. Podries passar la nit investigant a la biblioteca oa l'ordinador. Sembla que les notícies del teu amic desperten la teva curiositat sobre un tema en particular.