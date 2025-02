Futur per a Shelby

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé tres anys després del final, Peaky Blinders comença a ressorgir de les cendres. I no només perquè pròximament s’estrenarà una pel·lícula basada en la sèrie, sinó perquè el seu creador, Steven Knight, acaba d’anunciar que la història de Tommy Shelby continuarà en el futur.

Durant una recent entrevista al programa BBC Breakfast, Knight va dir que el film de Peaky Blinders és una manera “molt adequada” de posar fi a “aquesta part de la història” protagonitzada per Cillian Murphy. Però a què es referia amb “aquesta part” de la història?, li van preguntar els presentadors de la cadena britànica. “Sí, aquesta part. Diguem que no ha acabat. No estic autoritzat a anunciar-ho, però només dic que el món de Peaky continuarà”, va explicar davant la sorpresa dels qui l’acompanyaven.

El creador es va negar a aclarir com continuarà la història, si serà en forma de pel·lícula o de sèrie, així que el públic s’haurà de conformar amb la idea que Shelby encara té un llarg camí al davant.

Mentrestant, Knight i el seu equip es preparen per al llançament de la cinta, que encara no té nom ni data d’estrena. El rodatge va acabar el passat 13 de desembre i ara es troba en “l’etapa de muntatge”. “Sé que sona previsible venint de mi, però és fantàstica. Comptem amb els millors actors britànics reunits en un mateix lloc”, va assegurar.

Tot i que recorda que la seva opinió és completament subjectiva, Knight creu que el resultat final agradarà als fans, que no són pocs: “A partir del que estic veient, els avenços i els muntatges preliminars, sé que no decebrà ningú. És una cosa realment fantàstica, un tancament perfecte per a aquesta etapa de la història de Peaky”, va avançar entusiasmat.