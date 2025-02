Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘ELS SUPERHEROIS’

Benvinguts a un món màgic i divertit! Els protagonistes d’Els superherois s’endinsen en una gran aventura per ajudar en Superpopi. Hora: 16 h. Sala de festes del Pas de la Casa. Encamp.

MÚSICA

SESSIÓ DE DISCJÒQUEI AMB DJ TUNYIIX + DJ VEGA-CARNAVAL EL PAS DE LA CASA

Si busques una festa diferent, on la música i l’atmosfera et facin ballar sense parar, no et pots perdre aquesta sessió! DJ Trunyiix i DJ Vega faran vibrar la pista amb una sessió que promet ser un autèntic espectacle. Amb els millors temes electrònics i una energia desbordant, serà una experiència musical que et farà viure el Carnaval del Pas de la Casa com mai. Hora: 01.30 h. Sala de festes del Pas de la Casa. Encamp.

FESTES

BATUCADA LA BARNÉ BATUQUÉ-CARNAVAL EL PAS DE LA CASA

Barné Batuqué és un grup de percussió afrobrasilera nascut al mariner barri de la Barceloneta. Un projecte en el qual es combina tota mena d’influències musicals: ritmes brasilers, uruguaians, africans, llatins i altres parts del món. Hora: 11 h. Pels carrers del Pas de la Casa. Encamp.

DINAR POPULAR-CARNAVAL EL PAS DE LA CASA

Com ja és tradició, toca celebrar el segon dia de Carnaval del Pas de la Casa amb un dinar de germanor a la plaça de l’Església. No hi pots faltar! Hora: 12.30 h. Plaça de l’Església del Pas de la Casa. Encamp.

SOPAR DE CARNAVAL, AMENITZAT PER CARLOS YABRA MAS

La penúltima nit del Carnaval del Pas de la Casa començarà amb el sopar tradicional. En aquesta ocasió, es farà al Restaurant 1965 Corner i serà amenitzat per Carlos Yabra Mas. Hora: 21 h. Restaurant 1965 Corner. Encamp.

CONCURS DE DISFRESSES ADULTS-CARNAVAL EL PAS DE LA CASA

Prepareu les vostres millors disfresses i veniu al concurs de disfresses d’adults del Carnaval del Pas de la Casa! A partir de 16 anys. Hora: 23 h. Plaça de l’Església del Pas de la Casa. Encamp.