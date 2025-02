Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

CONCURS DE DISFRESSES INFANTIL-CARNAVAL EL PAS DE LA CASA

No us perdeu el concurs infantil de disfresses de Carnaval del Pas de la Casa! Hi poden participar els infants i joves de fins a 15 anys i les inscripcions s’han de fer al servei de biblioteca del Pas de la Casa del 17 al 21 de febrer. Hora: 20 h. Sala de festes del Pas de la Casa. Encamp.

MÚSICA

CONCERT AMB ALYS PARAMA

Decobreix els grans èxit dels vuitanta i noranta amb Alyx Parama. Hora: 20.30 h. Paellas y paellos. Escaldes-Engordany.

ECSTATIC DANCE & VOICE

La combinació de l’Ecstatic Dance i el Cercle de Veu crea una experiència transformadora profunda. El ball ens allibera físicament, obrint canals en el cos i la ment, mentre que el cant ens permet expressar i compartir aquest alliberament amb els altres. Hora: 17 h. Centre esportiu dels Serradells. Andorra la Vella.

GRUP DE VERSIONS VHS-CARNAVAL EL PAS DE LA CASA

Viu una nit plena de ritme i diversió amb el grup de versions Vintage Hit Songs (VHS), que amenitzarà la primera nit del Carnaval del Pas de la Casa. Hora: 22.30 h. Sala de festes del Pas de la Casa. Encamp.

CONCERT SOLIDARI PELS AFECTATS DE LA DANA

Concert solidari amb Quim Salvat, MT4, Komanem i Super Jam. Hora: 17.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS INFANTILS

TALLER FAMILIAR DEDICDAT A VASSILI KANDINSKY

Tallers familiars a càrrec de l’artista Helena Guardia en el marc de l’exposició Vassili Kandinsky. El color i la forma en l’obra gràfica. Hora: 16.00 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

19a ASSEMBLEA JOVE

L’Assemblea jove, un espai segur on poder parlar clar, sense filtres, i trobar junts solucions reals. Hora: de les 12 a les 20 h. Espai Jovent del comú. Escaldes-Engordany.