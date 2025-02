Comèdia i misteri

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de Los Bridgerton, Shonda Rhimes busca repetir la mateixa fórmula a Netflix amb l’estrena de La Residencia, una sèrie policíaca protagonitzada per Uzo Aduba que combina l’essència del Cluedo amb les trames de Solo asesinatos en el edificio, ja que la protagonista busca un assassí que s’amaga a la Casa Blanca.

La sèrie, la primera temporada de la qual tindrà vuit episodis, s’inspira en la novel·la The Residence: Inside the Private World of the White House, de Kate Andersen Brower. Arribarà a la plataforma el 20 de març.

Creada per Paul William Davies, la ficció compta amb un elenc de luxe, amb intèrprets de la talla de Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Randall Park o Isiah Whitlock Jr. Així mateix, inclou cameos d’importants estrelles convidades com Eliza Coupe, Jane Curtin, Julian McMahon o Kylie Minogue, que s’interpret a si mateixa.

“132 habitacions. 157 sospitosos. Un cadàver. La inspectora Cordelia Cupp és rematadament excèntrica i ha arribat a la Casa Blanca per investigar un crim que s’ha comès durant un sopar d’Estat que ha estat un autèntic desastre. Tots els convidats i empleats amaguen un secret i qualsevol d’ells podria ser l’assassí”, exposa la sinopsi oficial de Netflix.

Amb un to que oscil·la entre el thriller i la sàtira, la sèrie podria convertir-se en una cita ineludible per als aficionats als misteris sofisticats i els personatges extravagants. Sota aquestes premisses, Shonda Rhimes espera atrapar l’espectador com ja ho ha fet amb els altres èxits anteriors, especialment amb la sèrie d’època que actualment està rodant la quarta temporada.

Cal posar en relleu que la productora va signar un contracte amb la plataforma el 2017, però, després del bon funcionament de Los Bridgerton, el va renovar el 2021.