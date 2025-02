Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Voldràs respondre als teus fluxos creatius que circularan avui lliurement. No reprimeixis les ganes de cantar, compondre, pintar o escriure. Estaràs en el ple floriment de la creativitat, així que treu el màxim profit d'ella. Seràs capaç de fer-te càrrec de les teves obligacions diàries i tot i així fer espai per a la teva expressió creativa.

Taure

Aquest és un dia perquè siguis el més flexible possible. Pot ser que comencis amb una llista específica de coses que has de fer absolutament, però et distrauràs per una notícia d'un amic o company de feina. El que havia semblat tan important ja no és així, i el dia canvia per adaptar-te a aquesta nova

Bessons

Avui necessitaràs tenir la ment freda ja que els ànims poden esclatar a la feina a causa de la frustració de certs problemes. Potser has de prendre la iniciativa per mantenir la calma de tot el món, facilitant una comunicació clara i oberta. Serà important mantenir les emocions sota control o volaran paraules de què la gent se'n pot penedir. Aquesta és una situació temporal.

Cranc

Si et trobes dubtant sobre plans que vas fer abans, potser per a un viatge amb avió, mira d'observar amb objectivitat les teves preocupacions. No ho has de cancel·lar tot si tens problemes de diners. Els teus temors probablement resultin ser infundats. Aquest podria ser un bon moment per intentar aprendre més sobre la tecnologia moderna, ja sigui inscrivint-te en una classe o assistint a una conferència.

Lleó

Podries trobar-te lluitant contra algunes qüestions sense resoldre que podrien interferir amb la teva habilitat per fer la teva feina. Tingues en compte que ets una mica fràgil avui, especialment si estàs treballant en assumptes financers. L'última cosa que vols és entrar en batalla amb els que t'envolten, així que fes el que puguis per mantenir el cap fred.

Verge

Hi ha una possibilitat que caiguis en una mena de regressió avui en sorgir vells sentiments d'ansietat o insuficiència. Tot i que has arribat a un bon lloc en termes de confiança personal, algunes velles pors de la infància podrien ressorgir.

Balança

Ànim! Potser avui sentis com si estiguessis caminant en sorra, però realment necessites posar-te en marxa i fer que la teva sang flueixi. Si no t'aixeques i fas alguna cosa, tindràs problemes tot el dia. Cal aclarir el cap i desprendre's d'aquesta sensació de inflor. El més important, vols tenir un bon començament avui per aconseguir tot el que esperes.

Escorpí

Podries sorprendre't en descobrir que els teus talents artístics, encara que en estat latent durant un temps, són necessaris avui. Un projecte en particular podria beneficiar-se del teu do. No t'espantis, no s'espera que ho facis en solitari. Altres faran pinya i ajudaran. Una cosa amb què anar amb compte avui és no deixar que les teves emocions surtin a la llum. Podrien fer-ho malbé tot.

Sagitari

Aquest podria ser un dia dur per a tu emocionalment. Potser us sorprendrà descobrir que alguns molt vells, i profunds sentiments aflorin durant el curs de la recerca d'un tema de gran interès per a tu. Pot ser que sigui difícil de processar aquests sentiments. No tractis d'analitzar-los gaire. Alhora, vés amb compte amb situacions que puguin desencadenar un cicló emocional.

Capricornio

Avui hi podria haver molts alts i baixos. És possible que experimentis certa confusió, com a resultat de ficades de pota de comunicació o falles informàtiques que afectin assumptes financers que estàs tractant de resoldre. Persevera i tindràs èxit. No et sorprenguis si et recluten per unir-te a un projecte que és totalment nou per a tu. Potser al principi et preocupes, però t'anirà molt bé. Segueix endavant i digues que sí.

Aquari

És possible que sentis una mica de tensió perquè tu i la teva parella estiguin tractant de resoldre alguns assumptes financers complicats en aquests moments. Podries sentir frustració perquè cal posposar algunes compres o inversions fins que els diners comencin a fluir més lliurement de nou. La bona notícia és que aquest és un bon moment per resoldre un conflicte amb una solució satisfactòria.

Peixos

Aquest serà un dia emocionant per a tu intel·lectualment. Una sèrie de conceptes intrigants et captivaran i tindràs ganes d'aprendre més sobre ells. La teva recerca et pot portar a una biblioteca oa Internet.