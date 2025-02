La data més esperada

The Last of Us

Ha arribat un dels moments més esperats per als seguidors de The Last of Us: la plataforma Max ha posat data d’estrena als nous capítols, que arribaran el pròxim 14 d’abril.

Així ho va comunicar la companyia la matinada d’ahir, revelant un dels secrets més ben guardats dels últims mesos. Cal recordar que tota la informació sobre aquest retorn s’ha anat revelant amb comptagotes des del setembre, quan Max va llançar un impactant teaser i va presentar les noves incorporacions.

Setmanes després de fixar l’abril com el mes d’estrena, Max finalment ha informat que serà el dia 14 quan començaran a veure la llum els set capítols que conformaran aquesta segona temporada, que estarà liderada novament per Pedro Pascal i Bella Ramsey en els papers de Joel i Ellie, respectivament. L’emissió serà setmanal, de manera que caldrà esperar fins al 26 de maig per gaudir de l’episodi final d’aquest bloc.

Cinc anys després dels esdeveniments de la primera temporada, els dos protagonistes es veuran arrossegats a un conflicte entre ells i a un món encara més perillós i impredictible que el que van deixar enrere, com revela la sinopsi oficial.

A més de Pascal i Ramsey, el repartiment de la segona temporada inclou els noms de Gabriel Luna (Tommy), Rutina Wesley (Maria), Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) o Jeffrey Wright (Isaac).

Basada en la reconeguda franquícia de videojocs desenvolupada per Naughty Dog per a les consoles PlayStation, la sèrie està escrita i produïda per Craig Mazin i Neil Druckmann, responsables de Chernobyl.