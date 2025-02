Decisió històrica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Apple TV+, la plataforma de streaming del gegant tecnològic, ja està disponible en tots els dispositius mòbils d’Android. El canal, que des del seu llançament l’any 2019 només s’ha pogut consumir a través dels ecosistemes propis de la companyia, ha obert les fronteres per poder ser descarregada en pràcticament qualsevol telèfon intel·ligent o tauleta.

Segons ha informat Apple en un comunicat, l’aplicació d’Apple TV+ ha estat redissenyada des de zero per millorar el caràcter intuïtiu de la seva interfície, i els usuaris d’Android poden subscriure’s ja a la plataforma, a més del MLS Season Pass (el passi per a accedir a la lliga de futbol dels EUA), a través del seu compte de Google Play amb una oferta inicial de prova gratuïta per a Apple TV+ de set dies.

Aquest canvi de rumb, de caràcter històric pel blindatge habitual que envolta Apple, coincideix amb l’inici de la nova temporada de l’esmentada Major League Soccer, una de les apostes esportives de la companyia arran del fitxatge de Lionel Messi per l’Inter de Miami. L’aplicació per gaudir d’aquest servei és gratuïta, però es requereix de subscripció per poder visualitzar els continguts.

D’aquesta manera, els usuaris d’Android són a temps de subscriure’s al MLS Season Pass per gaudir de la temporada 2025 de la Major League Soccer, que arrenca aquest dissabte. Aquest servei de pagament està disponible a través de l’app Apple TV i ofereix tots els partits de la MLS en un mateix lloc i sense restriccions locals, a més de contingut exclusiu i anàlisi.

A banda d’això, els clients d’Android que s’abonin a Apple TV+ podran accedir a alguns dels seus títols més rellevants, entre els quals hi ha sèries com Separación, Slow Horses, The Morning Show, Presunto inocente, Terapia sin filtro, Los amos del aire o Ted Lasso. També a pel·lícules Apple Originals com Wolfs, Los instigadores, Plan en familia, Los asesinos de la luna o CODA, entre d’altres.

Des del seu llançament l’1 de novembre del 2019 i fins a la data, les pel·lícules, documentals i sèries d’Apple han aconseguit 538 premis i 2.553 nominacions, inclosa la comèdia triomfafora dels Emmy Ted Lasso o la guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula CODA.