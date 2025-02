Un futur incert

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El 3 d’octubre passat va arribar a Netflix la tercera temporada de Heartstopper, la sèrie basada en les novel·les gràfiques d’Alice Oseman que ha conquerit milions d’espectadors pel seu tractament de la diversitat sexual en l’adolescència. Tot i les bones xifres d’audiència obtingudes, el drama romàntic de Charlie (Joe Locke) i Nick (Kit Connor), una parella de joves enamorats que han de superar els obstacles del dia a dia, encara no ha estat renovat per a una quarta temporada per part de la plataforma, una situació que preocupa no tan sols els protagonistes i la creadora, sinó també els seus seguidors.

Tot i que Netflix encara no s’ha pronunciat, Oseman sí que ho ha fet recentment en un acte celebrat a Lincoln (Regne Unit). “Estem treballant per aconseguir una renovació. Encara no hem obtingut una resposta definitiva. Però hi ha molta gent darrere treballant molt dur perquè això passi. Ens sentim optimistes, esperançats. Espero poder compartir notícies aviat. Tinc els dits creuats”, va dir en una conversa amb el també escriptor William Hussey.

Malgrat que la creadora es mostra optimista amb la possibilitat de gravar una quarta i última temporada, el fet que hagi passat tant de temps sense novetats per part de Netflix i que l’equip estigui en espera de rodar nous episodis fa que la confiança es vagi debilitant.

Cal destacar que Connor va fer unes declaracions el mes de novembre passat a The Hollywood Reporter que no van ajudar a dissipar la incertesa, sinó més aviat al contrari, ja que va assenyalar que no estava segur que Heartstopper fos renovada per a una quarta temporada. Mentrestant, només queda esperar i estar atents a les novetats que puguin sorgir sobre el futur de la ficció.