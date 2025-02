Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CONFERÈNCIES

‘EL TELER DAURAT’, AMB POL GUASCH

Conferència a càrrec de Pol Guasch, expert en intel·ligència artificial, ciència de dades i emprenedor. Guasch ha transformat la seva passió per la intel·ligència artificial en diverses start-ups, destacant com a fundador de Trendia, un innovador assistent d’anàlisi de contingut en temps real impulsat per IA. Hora: 19 h. Hive Fice Coworking. Andorra la Vella.

CICLE DE CIMEMA DE MUNTANYA I VIATGES: ‘EL VIAJE DE LA VIDA AL FILO DE LO IMPOSIBLE’

Conferència a càrrec d’Alberto Ayora, que farà un recorregut molt personal per alguns llocs espectaculars del nostre planeta. Experiències que han conformat el seu regne interior. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

‘EL TEU ADN NO HO DECIDEIX TOT: DESXIFRA EL CODI DE LA TEVA BELLESA’

Conferència a càrrec de la doctora Adriana Rojas (especialista en medicina estètica) i Marisa Sánchez, de Quantum Andorra. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

7a EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA D’ANDORRA

La primera part del concert serà a càrrec de Paco Seco, amb guitarra espanyola. Segona part amb Albert Pià, amb guitarra romàntica, i Jan van Hoecke, Csakan. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘DIES IRAE’

L’artista andorrà Martín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.

‘COLORS I REPLANS’

Teles de format gran, inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs pintades amb oli i acrílic. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. Autora: Sabela Simón. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.