La saga no s’atura

Encara queda molt univers de Juego de Tronos per explorar i HBO sap molt bé com fer-ho, tot i que la sèrie va acabar fa gairebé deu anys. Després d’anunciar que aquest any arribarà El caballero de los Siete Reinos, ambientada gairebé un segle abans dels fets originals, Francesca Orsi, cap de sèries dramàtiques de la cadena, ha confirmat que s’està preparant un nou spin-off basat en la dinastia Targaryen.

En una entrevista amb Deadline, Orsi ha assenyalat que el nou projecte està en desenvolupament. “Tenim altres spin-offs en marxa ara mateix, un dels quals, del qual no puc donar gaires detalls, és molt prometedor, i sí, segueix la línia Targaryen”, ha afirmat. Aquest comentari ha despertat especulacions entre els seguidors, que apunten que la nova sèrie podria centrar-se en Aegon I Targaryen i la conquesta de Ponent, un període clau en la història dels Set Regnes.

Diversos mitjans nord-americans especulen que la sèrie tractarà sobre aquest conqueridor, ja que si Juego de Tronos va explicar la història de Canción de hielo y fuego, La Casa del Dragón es va centrar en La Danza de los Dragones i El caballero de los Siete Reinos en les novel·les de Dunk & Egg, aquesta nova història s’hauria de centrar en La Conquista de Aegon, que marca l’inici de la dinastia.

Els fets tenen lloc uns 130 anys abans que es desenvolupi La Casa del Dragón. Aegon I el Conqueridor arriba a Ponent, unifica els Set Regnes i obre el camí per als esdeveniments que succeeixen tant a La Casa del Dragón com, posteriorment, a Juego de Tronos.

Tot i que el projecte encara està en una fase inicial, aquesta nova producció es perfila com una de les més prometedores dins de l’univers creat per George R. R. Martin. “Hi ha diversos spin-offs, no podem garantir realment què passarà, però tenim un pressupost molt gran per als altres. Jo diria que aquest és el més íntim”, ha apuntat Orsi.

Després d’una segona temporada de vuit episodis, La Casa del Dragón, tornarà l’any vinent per “complir una venjança”. Orsi ha avançat que la nova tanda començarà amb la Batalla del Coll, un gran enfrontament que originalment es va planejar per a la segona temporada, però que, per la retallada d’episodis (de deu a vuit), es va reubicar per millorar-ne l’impacte narratiu.