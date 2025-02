Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La configuració planetària actual indica que és probable que sigui un dia d'excessos, algunes d'elles bones però d'altres no tan bones. Aneu amb compte amb no excedir-vos amb el menjar i la beguda. Podries estar simplement alliberant el teu estrès amb aquest comportament. Faries millor a meditar i arribar a l'arrel del problema. D'altra banda, et podria arribar diners, possiblement molt!

Taure

El sexe i el romanç han d'estar avui a dalt de tot de la teva llista de prioritats. Hauries de sentir especial calidesa, amor i passió. Les novel·les i pel·lícules romàntiques podrien ser especialment atractives, igual que una vetllada íntima amb un amant! Els assumptes laborals i de diners semblen força forts i estables en aquest moment, encara que pot ser que es requereixi una mica d'esforç per mantenir-los així.

Bessons

Aquest podria ser un dia d?agitació interna. Repensaràs alguns dels teus valors fonamentals sense saber si encara són rellevants per a la teva vida. És evident que necessites algun tipus de cerca interior. No hi ha respostes correctes o incorrectes, només el que està al teu cor. Si el teu objectiu és viure autènticament, llavors hauràs de fer grans canvis a la teva vida. No actuïs precipitadament.

Cranc

Necessites tirar endavant sense ajuda de ningú. Per què no retrocedeixes i mires de mirar la teva vida de manera més objectiva? Independentment del que podries estar pensant en aquest moment, tens una vida increïble. Atura't i adona't de les teves benediccions. Fes una llista i guarda-la a la teva cartera per veure-la en els moments dolents. Esforça't per gaudir d'aquesta nit. Et farà bé eixir.

Lleó

Podría surgir una situación particularmente difícil en el trabajo. Si no tienes cuidado, podrías perder la calma. Haz un esfuerzo real por estar alerta. Podría ser que un colega te esté provocando pero esa no es razón para entrar en su juego. Mantente lejos de esa persona hoy tanto como te sea posible. Cierra la puerta de tu oficina. En casa, vete a la cama temprano.

Verge

Vaja, la teva vida sembla seriosament desequilibrada, no és així? El dia d'avui ofereix una oportunitat per repensar allò que és veritablement important. Considereu l'exercici com una manera de millorar la vostra salut i controlar el vostre nivell d'estrès. Quan comencis amb un règim saludable, veuràs com t'ajuda a guanyar perspectiva.

Balança

T'agrada sentir que et necessiten, però avui és possible que alces les teves mans i diguis: “Prou!” Has donat tant de tu durant tant de temps que els teus amics i éssers estimats tendeixen a pensar en la teva generositat com un dret i no un privilegi. Avui, recorda'ls el seu error. Pren-te un dia lliure de servitud. t'oblidis de deixar una bona propina.

Escorpí

Podries sentir que la informació d'avui t'aclapara a mesura que reps més trucades telefòniques i missatges de correu electrònic dels que pots respondre. Tingues clares les teves prioritats i segueix amb elles. En cas contrari, és molt probable que passis el dia rebent cops igual que una pilota de tennis. Respira profundament durant el dia i fes un esforç per mantenir el teu temperament sota control.

Sagitari

La teva ment és com una esponja avui, desitjosa d'absorbir tota mena d'informació. Aneu amb compte que la informació que esteu absorbint sigui exacta. Hi ha una alta probabilitat que la fascinant notícia que escoltis sigui principalment una barreja de fantasia i ficció.

Capricornio

Si no tens cura, hi ha una gran possibilitat que t'excedissis avui. Les teves frustracions professionals es poden manifestar en forma de menjar i beure en excés o despeses imprudents. Aquests són només els símptomes que emmascaren el veritable problema. Si pots, dedica temps a meditar: podràs calmar els nervis i revelar l'arrel de la teva frustració.

Aquari

Tens massa duresa cap a tu. Si les coses no han sortit exactament com estaven previstes durant els darrers dies, no té sentit que et castiguis per això. Sempre que ho fessis el millor que poguessis, quin és el problema? És probable que hagis experimentat un retard i no una cancel·lació. Tot sembla indicar que les teves metes es duran a terme tot i que podrien trigar més del que esperaves.

Peixos

Avui la teva intuïció funciona especialment bé. Si es tracta d'un fenomen força nou per a tu, et podria desconcertar la manera de treure el màxim profit d'aquest regal. Només tu ho pots saber amb certesa, però potser hauries de reflexionar sobre els canvis que t'agradaria fer a la feina. Comenteu-los al vostre cap. Amb la teva perspicàcia d'avui, és gairebé segur que seràs capaç de llegir la seva ment i anticipar objeccions.