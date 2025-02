Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Et planteges un canvi d'algun tipus? Potser estàs pensant en mudar-te per estar més a prop dels membres d'un grup a què pertanys. També podries estar considerant traslladar-te a una comunitat on els valors espirituals i metafísics no només es discuteixin, sinó que també es visquin. Feu una llista de les vostres opcions, si això us ajuda.

Taure

Has de fer un esforç per ser pacient i tolerant, especialment a l'oficina, encara que és possible que no ho desitgis. És probable que respirar profundament t'ajudi quan els projectes es retardin i les reunions es prolonguin. No hi ha gaire cosa que puguis fer sobre això.

Bessons

Els assumptes laborals no podrien anar millor en aquest moment, especialment si et dediques a algun camp de la comunicació, incloent-hi escriptura, edició, docència, Internet o mitjans de comunicació. La teva situació financera està probablement millorant molt ràpidament i estàs en contacte amb persones agradables i interessants que comparteixen els teus interessos.

Cranc

Has planejat un viatge en avió, potser a un lloc distant associat amb una tradició espiritual específica? Llocs càlids com ara Egipte, Mèxic o Israel podrien ser especialment atractius ara. Podries anar-hi amb un grup d'amics. Si no has estat considerant un viatge així, hi pensa. És possible que rebis algunes idees sorprenents i revelacions d'un viatge així. Comença a planejar ara.

Lleó

Algunes visions o somnis vívids inspiradors i intensos et poden arribar avui. Podrien incloure figures paranormals, com els àngels. Assegureu-vos de portar un registre, ja que el teu jo superior està tractant de dir-te alguna cosa. Fes una llista de totes les imatges que puguis recordar i analitza el que aquestes imatges simbolitzin per a tu. Podries tenir algunes idees profundes sobre el món i el teu lloc.

Verge

En l'amor i el romanç t'hauria d'anar molt bé ara. Si no tens parella, aviat podries tenir una relació increïble. Si ja tens parella, els vincles espirituals i emocionals entre tu i el teu amor haurien de créixer a passos de gegant. Les línies de comunicació estan obertes. Fes-ne ús i pots trobar el tipus d'amor amb què la majoria de la gent només pot somiar.

Balança

T'has d'estar sentint físicament fort i amb molta energia avui, encara que també podries sentir un lleuger atordiment. Pots experimentar la sensació d'estar amb els peus a terra i el cap als núvols. Aconseguir l'equilibri no serà fàcil, però hauries de ser capaç d'aconseguir-ho avui. Concentra't avui en les activitats que impliquin facultats espirituals o imaginació.

Escorpí

En els propers anys podries recordar el dia d'avui com un dels millors dies de la teva vida. El romanç hauria d'anar bé. Podries intercanviar paraules d´amor amb la teva parella. El futur sembla brillant, i has de tenir plans entusiastes per dedicar-te al que realment vols fer. També t'has d'estar sentint especialment fort, amb energia, ia l'aguait per provar qualsevol cosa.

Sagitari

Regnarà la felicitat a la llar quan amics i familiars es reuneixin en una trobada llargament esperada. O bé podries organitzar una reunió d'amics i coneguts interessats en les arts o assumptes psíquics o metafísics. Les discussions haurien de ser intenses però fascinants. Un jove visitant podria tenir algunes idees i revelacions inesperades que meravellaran tothom.

Capricornio

Activitats de grup, potser amb un enfocament social, ecològic o humanitari, podrien tenir lloc avui en algun lloc del vostre veïnat. És possible que decideixis assistir amb la teva parella. Podries trobar-te amb alguns amics i tots podrien quedar atrapats per l'emoció generada per aquells que són el centre d'atenció. Escolta bé i pensa en allò que vas aprendre avui. Podria suposar una diferència en el teu futur.

Aquari

Els teus valors poden patir un canvi total avui. Els esdeveniments recents al món, la teva comunitat, el teu cercle d'amics i interiors podrien fer que t'adonis, t'agradi o no, que tu i tothom al teu voltant estan patint una transformació. Això pot ser una mica desconcertant, però és un fet positiu. Pren-te les coses d'una en una i observa on van. Probablement t'agradarà!

Peixos

Els assumptes espirituals i psíquics són avui al primer pla. Podries tenir molta inspiració per expressar-te creativament. També et podria sorprendre molt la saviesa que trobis dins teu. Una reunió d'amics, potser amb el propòsit de discutir temes metafísics, podria portar això a la teva atenció de manera tan evident que se't faci difícil ignorar. No t'aferris a la riba. Flueix amb el corrent.