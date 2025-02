Desenllaç a la vista

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sisena i última temporada d’El cuento de la criada s’estrenarà a Max a l’abril. Així ho ha anunciat la plataforma nord-americana mitjançant un breu comunicat, en el qual no especifica el dia exacte en què es llançaran els capítols finals. El que sí que es detallen són alguns aspectes de la trama d’aquesta última temporada, en què “l’esperit indestructible i la determinació de June la tornaran a arrossegar a la lluita per acabar amb Gilead”.

El cuento de la criada ha estat una de les sèries més populars de Max des del seu llançament l’any 2017. La cinquena temporada es va emetre fa gairebé tres anys, a finals del 2022.

El repartiment de la tanda final de capítols inclou la seva actriu protagonista, Elisabeth Moss, així com Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine i Josh Charles.

La ficció, basada en la saga literària de Margaret Atwood, està produïda per MGM Television. La sisena temporada compta amb la producció executiva de Bruce Miller, Warren Littlefield, Eric Tuchman, Yahlin Chang i Elisabeth Moss, entre d’altres.

La missió de June esdevé ara més perillosa que mai, amb sacrificis inevitables i decisions que posen a prova la seva integritat. Mentrestant, Luke i Moira, units per la mateixa causa i l’amor per June, s’incorporen activament a la resistència, arriscant-ho tot per desmantellar el sistema opressor i oferir una esperança real a les víctimes. Serena, en canvi, intentarà reformar el sistema des de dins, amb una barreja d’ambició i redempció, mentre Lawrence i Lydia, testimonis i còmplices de l’horror que han ajudat a construir, comencen a adonar-se de la magnitud de la seva responsabilitat.