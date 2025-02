‘One Piece’, a tota vela

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els seguidors del fenomen One Piece estan d’enhorabona. La segona temporada de l’adaptació en live-action del cèlebre manga ha finalitzat oficialment el rodatge. Netflix ja n’ha compartit la primera imatge promocional, oferint un avançament del que podrem veure en els nous episodis. La filmació, que s’ha dut a terme a Sud-àfrica, ha estat un procés intens, i ara la sèrie entra en la fase de postproducció per polir els efectes especials i preparar el llançament, previst per a final d’any.

A través de les seves xarxes socials, la plataforma ha publicat la primera imatge oficial de la segona temporada, on es pot veure la tripulació del Barret de Palla a punt per tornar a l’acció. A la fotografia, els protagonistes Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), Roronoa Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) i Sanji (Taz Skylar) apareixen caracteritzats amb nous vestits, que s’assemblen més als que porten els personatges en l’anime i el manga en aquesta part de la història.

Després de l’èxit de la primera temporada, els nous capítols se centraran en l’arc d’Arabasta. Això significa que veurem la tripulació viatjant cap a la desèrtica nació homònima per ajudar la princesa Vivi a aturar la revolució instigada per Crocodile, un dels set grans guerrers del mar i líder de l’organització criminal Baroque Works.

L’equip de producció ha assegurat que aquesta nova tanda de capítols tindrà encara més acció, escenaris més espectaculars i una història amb moments emocionants i girs sorprenents. També s’espera que la sèrie continuï millorant els poders sobrenaturals dels personatges, un aspecte que va ser ben rebut en la primera entrega però que encara té marge de millora.

Amb la segona temporada, Netflix vol repetir l’èxit de la primera i consolidar One Piece com una de les seves grans produccions. L’equip de guionistes i productors, en col·laboració amb Oda, ha treballat per mantenir l’essència de la història i oferir una experiència que satisfaci tant els seguidors de les històries originals com els nous espectadors que han descobert aquest univers a través de la sèrie.

Durant els propers mesos, és probable que es revelin més imatges, tràilers i detalls sobre el desenvolupament de la ficció.