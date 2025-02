Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

És molt probable que vulguis retirar-te a la teva habitació i tancar la porta. No tens ganes de parlar o socialitzar amb ningú, ni tan sols amb les persones més properes a tu. Massa feina podria portar-te a un estat d'esgotament i de desgast gairebé total, cosa que significa que aconseguir una mica de descans és probablement la millor cosa que pots

Taure

La comunicació de tota mena podria ser vital per a tu avui. És possible que passis gran part del dia al telèfon organitzant un esdeveniment important o potser aclarint un malentès. Això pot fer que sigui un dia força estressant. Podria ser un daquells dies que simplement has de deixar passar.

Bessons

És possible que hagis planejat fer una compra en particular avui, però una comprovació ràpida de la teva situació financera podria revelar que seria millor si esperessis fins al proper dia de pagament. Això podria resultar decebedor i frustrant, però observa-ho així: has esperat molt de temps per aquest article.

Cranc

La manca d'energia física i mental, així com de motivació, podria tenir-te en un estat d'ànim apàtic avui. No tindràs ganes de fer gaire. Pot ser que t'irritis extremadament davant de la idea d'haver de treballar. Podria ser una bona idea anar a veure una pel·lícula a la nit, preferiblement una pel·lícula d'acció o de suspens.

Lleó

En general tagrada parlar amb altres persones, però avui ni tan sols vols contestar el telèfon. La teva resistència física i energia mental són baixes i podries sentir-te de mal humor. Podria ajudar si surts a una caminada en algun moment de la tarda. No vols desaprofitar la teva nit quedant-te a casa. Posa les endorfines en marxa i després ves a veure una pel·lícula.

Verge

Pot ser que un grup d'amics vulguin que hi vagis avui, però és probable que no et sentis bé per fer-ho. La teva situació financera també pot requerir una mica d'austeritat ara, així que potser no sentis que pots justificar la despesa. En qualsevol cas, no voldràs passar la nit tot sol. Convida un amic o parella a veure una pel·lícula amb tu.

Balança

Avui podries sentir-te amb molta energia i amb ganes de sortir a fer una mica d'exercici, però altres responsabilitats podrien amenaçar d'impedir que ho facis. La frustració resultant podria posar fi a tota la teva energia i posar-te en un estat d'ànim letàrgic. No caiguis en aquest parany! Acaba les feines més urgents i després fes l'exercici que necessites.

Escorpí

És probable que la teva energia estigui força baixa avui. No tindràs ganes de socialitzar, ni de quedar-te a casa i llegir o veure la televisió. És probable que no sàpigues què fer a tot el dia. En aquestes circumstàncies, el millor que podeu fer és trobar una distracció. Surt a fer exercici, llegeix un llibre emocionant o veu una pel·lícula divertida. Treu la teva ment de la letargia i pot ser que ho facis desaparèixer.

Sagitari

Les metes professionals i financeres podrien semblar completament estancades i això podria fer que et deprimeixis, frustres i entris en pànic. No caiguis en aquest parany. Això no és una condició permanent. Estaràs novament en marxa en pocs dies. Mentrestant, tracta bé el teu cos.

Capricornio

Algú de la feina podria estar en un estat d'ànim molt dolent i, per tant, no serà la persona més fàcil del món amb qui tractar. De fet, avui es podria resistir a treballar en absolut i és possible que sentis l'obligació de prendre el relleu. Només fes-ho si les tasques són urgents. No és just que hagis de fer la feina duna altra persona. No et sentis culpable si ho deixes sense acabar.

Aquari

Potser els teus plans per anar de vacances o potser un viatge de negocis hagin desperar avui. Esdeveniments a què podries tenir pensat assistir podrien ser temporalment posposats. Això podria fer que sentis desconcert perquè havies planejat estar lluny i ara no saps què fer mentrestant. Fes servir el teu propi enginy habitual i trobaràs alguna cosa! Mans a l'obra!

Peixos

Aquest no és un bon dia per visitar l'hipòdrom, els casinos o qualsevol botiga que vengui bitllets de loteria. Estigues lluny de la borsa de valors també. L'especulació de qualsevol mena ara podria ser arriscada com a poc i desastrosa en el pitjor dels casos. És probable que el romanç també es bloquegi avui, ja que estàs sentint una mica de fluixera i gens sociable.