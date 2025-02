Els tuits de la polèmica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix, la distribuïdora d’Emilia Pérez als Estats Units, el Canadà i el Regne Unit, està considerant “reavaluar” els seus mecanismes de control sobre les xarxes socials de les persones involucrades en les produccions. Aquesta decisió arriba arran de la polèmica generada pels antics tuits de caràcter racista de la seva protagonista, Karla Sofía Gascón.

“En realitat, no és una pràctica habitual que s’investiguin els tuits d’aquesta manera... Molta gent està revisant aquest tema... Crec que està generant preguntes sobre la necessitat de reavaluar aquest procés”, va reflexionar Bela Bajaria, directora de continguts de Netflix, en el pòdcast The Town with Matthew Belloni. Bajaria va admetre que el servei de streaming està analitzant aquesta qüestió.

“També ens hem de preguntar: és factible examinar realment les xarxes socials personals de desenes de milers de persones cada dia a tot el món, tenint en compte la quantitat de pel·lícules i sèries originals, coproduccions i continguts autoritzats que produïm?”, va afegir Bajaria, destacant les dificultats logístiques d’un control d’aquestes dimensions.

Pel que fa a la polèmica al voltant de Gascón i el seu impacte en la trajectòria d’Emilia Pérez durant la temporada de premis, Bajaria va lamentar la situació. “Em sembla una llàstima per a les 100 persones de talent extraordinari que han creat una pel·lícula increïble”, va expressar.

“Si ens fixem en les nominacions i en tots els premis que ha rebut, és una pena que aquesta polèmica hagi desviat l’atenció. Ha distret el focus d’aquesta obra increïble de Jacques Audiard, un director excepcional. És una situació frustrant per a molta gent, incloses Zoe Saldaña i Selena Gómez”, va afegir l’executiva.

Bajaria no és l’única que ha lamentat l’impacte d’aquesta controvèrsia sobre la pel·lícula. Recentment, el mateix Audiard va criticar Gascón, acusant-la no tan sols d’haver perjudicat l’equip amb els antics tuits, sinó també per la seva reacció davant la polèmica, assegurant que s’havia presentat com una víctima en comptes d’assumir responsabilitats. Per la seva banda, Selena Gómez va admetre que tot aquest enrenou havia eliminat “part de la màgia”, tot i que segueix estant orgullosa del film, una sensació que també va voler subratllar Bajaria durant la citada entrevista.

Tot i que fins ara Netflix no s’havia pronunciat oficialment sobre la polèmica, la companyia ja havia pres mesures: va apartar l’actriu espanyola dels actes promocionals i no ha finançant la seva assistència a cap esdeveniment relacionat amb la temporada de premis.