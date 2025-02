Renovació sorprenent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amazon Prime Video ha renovat de sorpresa Atasco, una de les sèries espanyoles que va estrenar el 2024. La notícia ha estat força inesperada perquè aquesta comèdia coral va tenir molt poca promoció i repercussió quan es va llançar el maig de l’any passat. Tot i així, des de la plataforma de streaming devien quedar satisfets amb el seu rendiment, d’aquí que la productora de la sèrie, Onza, ja estigui rodant una nova tanda de capítols, tal com avança Variety.

La primera temporada explicava històries independents en clau d’humor emmarcades dins d’un mateix entorn: una gran retenció en una autopista. Cada història es narrava des de l’interior dels diferents cotxes que estaven aturats a la carretera, dins dels quals hi havia cares tan conegudes com les d’Arturo Valls, Edu Soto, María León, Antonio Resines, José Mota, Gonzalo de Castro, Henar Álvarez, Toni Acosta, Roberto Álamo, Jorge Sanz, Elena Ballesteros, Carmen Ruiz, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Iván Massagué, Álex García o Fele Martínez, entre d’altres.

La segona temporada tindrà un plantejament similar, ja que narrarà històries esbojarrades en el marc d’una altra gran retenció, aquesta vegada causada per un camió que perd la càrrega. Un reporter novell, un delinqüent que sent compassió per un gos abandonat, un estrany viatge en cotxe compartit, reclusos que escapen de la presó o un famós que fuig dels paparazzis seran algunes d’aquestes històries.

La nova tanda, com l’anterior, estarà escrita i dirigida per Rodrigo Sopeña. Al seu costat repetiran alguns dels actors de la primera temporada, tot i que la major part del repartiment serà nou. De fet, el citat mitjà avança les incorporacions de Silvia Abril, Carlos Sobera, Adriana Torrebejano, Carlos Areces o Luis Zahera. També hi participarà la cantant Edurne, que ha reprès recentment la carrera com a actriu.