Aries

Alguns grans trastorns a la teva carrera podrien sorprendre't, però podrien suposar una diferència positiva per a tu. La teva imatge pública i ingressos podrien disparar-se. Alguns documents legals podrien estar involucrats d'alguna manera. Això podria passar tan sobtadament que et faci estar als núvols, però tracta de mantenir la concentració i anar amb el corrent. No vols que aquesta oportunitat passi de llarg.

Taure

L'excés de menjar i beguda durant els darrers dies podrien ser la causa que sentis avui una petita indisposició. Pot ser que fins i tot et preguntis si la diversió va valer la pena! Una mica datenció cap al teu cos et farà tornar a la normalitat en poc temps. No et sorprenguis, però, si una altra oportunitat per divertir-te se't presenta! Aneu amb compte. No vols sentir-te una altra vegada.

Bessons

Sempre sols tenir una bona capacitat de concentració, però avui és molt més gran del que és habitual, probablement en un projecte que significa molt per a tu, o podria estar relacionat amb la feina, pot ser que impliqui ajudar un amic o simplement pot tractar-se d'un projecte personal. Sigui el que sigui, heu d'aconseguir molt avui. El pitjor és que potser us oblideu menjar, dormir o prendre descansos. Aneu amb compte!

Cranc

Avui podries tenir una conversa intensa amb la teva parella. Això podria implicar portar la relació al següent nivell de compromís i el tema del matrimoni podria aparèixer. Si ja us has casat, això podria significar assumir una nova responsabilitat, com una casa o un fill. Si actualment no tens parella, espera conèixer algú nou i excitant que t'atregui a diferents nivells.

Lleó

Avui, tu i els altres membres de la teva família podrien discutir la possibilitat de fer alguns canvis. Això podria implicar algun tipus de redecoració o remodelació o fins i tot una cosa tan mundana com una neteja a fons. Tot i això, també podria implicar la possibilitat de mudar-se a un lloc completament diferent. La necessitat de canvi al teu entorn és evident, per la qual cosa no ho dubtis. Vaja, fa els primers passos!

Verge

Avui podeu sentir la necessitat d'escriure. Això podria implicar només una llarga carta o correu electrònic a un amic, però també podria ser un treball creatiu, com una novel·la, assaig, guió o un poema. Sigui el que sigui, és molt probable que expressis algunes inquietuds intel·lectuals, filosòfiques o espirituals sobre les quals esperes llençar una mica de llum. No et sorprenguis si et trobes més preguntes que respostes.

Balança

Tràmits que tenen a veure amb diners necessiten ser executats avui. Podria ser un acord, una nova comissió o una bonificació d'algun tipus. És probable que això sigui motiu d'alegria perquè els diners arribaran fins a tu, tot i que la mateixa paperassa pot ser un llast. Tracta de concentrar-te i aconseguir que es faci ràpidament perquè tu i els teus éssers estimats puguin sortir i celebrar-ho. Reserva taula al teu restaurant preferit.

Escorpí

Avui la teva ment ha de ser especialment àgil i penetrant. Pots decidir iniciar una investigació en profunditat que has pensat a fer des de fa temps sobre un tema que et fascina. També pot ser que vulguis discutir el tema amb algú proper a tu, que comparteixi aquest interès. No et sorprenguis si se t'acudeixen algunes idees interessants. Anota-ho tot. És possible que vulgueu fer ús d'aquestes notes més tard.

Sagitari

Alguns somnis vívids o visions podrien despertar-te i fer-te prendre consciència de les noves oportunitats. Podrien ser de naturalesa creativa i has de considerar aprofitar-te'n. Aquesta revelació podria haver estat allà, inadvertida durant molt de temps. No la rebutgis a causa de la forma poc ortodoxa de la seva aparició. Observa-la detingudament i vés a veure on et porta. El teu destí podria estar a tocar!

Capricornio

Avui és possible que decidiu assistir a una activitat de grup que s'ocupa principalment d'una cosa que us interessa intel·lectualment, filosòficament o espiritualment. Podries trobar-te amb una persona carismàtica la conversa de la qual estimuli la teva ment i et faci arribar a noves idees. Durant el transcurs del dia, t'adonaràs que aquesta persona és molt atractiva per a tu i podries imaginar arribar a tenir-hi una relació sentimental en algun moment.

Aquari

Una figura pública, potser un autor, pot capturar el vostre interès d'alguna manera avui. Aquesta persona podria tenir molt a dir que t'interessi a molts nivells diferents. Voldràs familiaritzar-te amb la major quantitat de feina d'aquesta persona com sigui possible. Podries experimentar algunes perspectives personals de valor. No et preocupis si la teva pràcticament et reprèn per aquesta obsessió. De vegades és una bona cosa!

Peixos

Avui podeu assistir a una festa o activitat de grup que us posi en contacte amb algunes persones interessants procedents de llocs llunyans. Podeu trobar les vostres converses intel·lectualment estimulants. Tens la propensió a aprendre'n molt. Els llibres podrien estar-hi involucrats. Voldràs estar en contacte amb ells, així que assegureu-vos de guardar els seus noms, números de telèfon o adreces de correu electrònic. Això podria obrir-te noves portes.