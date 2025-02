Monòleg especial per Sant Valentí amb Ivan Lira i Miki Legendario

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

MONÒLEG ESPECIAL PER SANT VALENTÍ AMB IVAN LIRA & MIKI LEGANDARIO

Els humoristes d’Andorra Ivan Lira i Miki Legendario actuaran per Sant Valentí i hi haurà moltes sorpreses per als assistents. Monòlegs, imitacions, cançons, regals, imposvisació amb el públic... tot pot passar! Hora: 21.30 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.

CURSOS I TALLERS

TERÀPIA QUÀNTICA GRUPAL

Explora la teva energia. Connecta amb el teu cos, ànima per harmonitzar freqüència i aconseguir equilibri. Amb Jess de @siga:andorra. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘POÈTICA DEL TEMPS’

Obra en què s’observa el concepte del temps i els diversos llenguatges. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘DIES IRAE’

Per primera vegada l’artista andorrà Martín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.

‘ANITA MARIA, ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

Amb aquesta nova exposició, Anita Maria convida el públic a endinsar-se en el seu univers creatiu, ric en expressions i matisos únics. L’Institucional Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.

‘COLORS I REPLANS’

Per a una sala d’exposicions molt original i diferent, hi porta dues sèries de pintures i unes escultures de mida mitjana. Una de les sèries de pintures són teles de format gran inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs pintades amb oli i acrílic, l’altra, són inspiracions de les aurores boreals i del dibuix de les ales de les pitavoles. Edifici l’Estudio. Ordino. Fins al 28 de febrer.

‘VIVIAN MAIER. L’AUTORETRAT I EL SEU DOBLE’

La mostra, comissariada per Anne Morin de DiChroma i formada per gairebé un centenar de fotografies, està dedicada precisament als autoretrats de l’artista. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’1 de març.