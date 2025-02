Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Tendeixes a la intuïció, però avui et pots trobar que les teves habilitats psíquiques han patit un curtcircuit. No programes cap activitat artística per avui. Això no vol dir que les teves habilitats estiguin bloquejades, però no són tan fiables com és habitual. De la mateixa manera, la teva imaginació tampoc no és tan fiable. No et preocupis. Es tracta simplement del típic bloqueig de lescriptor o de lartista. Estaràs de tornada a la normalitat al matí.

Taure

Un esdeveniment social et podria posar en contacte amb una persona fascinant i intensa amb una professió intrigant. Pots trobar aquesta persona encantadora i sexy. Si no tens una relació romàntica en aquest moment, aquí hi podria haver potencial! Si més no, aquesta persona podria conduir-te a una nova direcció intel·lectual o espiritual. Podries transformar-te en sortir de la festa aquesta nit.

Bessons

Avui podries rebre un cop de sort professional d'alguna mena que et porti més diners. El desavantatge és que potser has d'invertir moltes hores extres. La teva bona fortuna podria causar problemes temporals a la teva vida personal. La teva parella i família podrien estar descontents. Fes-los veure que pot ser un inconvenient ara, però tothom estarà millor a llarg termini.

Cranc

És probable que una visita inesperada d'algú que viu lluny es desquari el teu horari. Tot i que t'alegraràs de veure aquesta persona, la visita podria requerir moltes trucades per cancel·lar i posposar les cites i reunions. Un cop fet això, però, gaudiràs de la visita. Tots dos han de tenir moltes coses de què parlar. Parlaran durant hores. Relaxa't i diverteix-te!

Lleó

Un revés financer inesperat et podria fer trontollar al principi. Potser una emergència, com un mal de queixal o una avaria de la interlocutòria, requereixi una despesa important que no havies previst. Probablement puguis trobar una manera de fer-li front a la crisi. És possible que tinguis recursos dels que no en sigues conscient ara. Revisa les teves finances i podries rebre una grata sorpresa. Tingues paciència!

Verge

Podries sentir inquietud i frustració a causa d'una separació temporal d'un soci, potser un soci de negocis, però més probablement una parella romàntica. Contactar a través del telèfon podria ser difícil també, perquè tots dos podrien estar ocupats. Troba alguna cosa fascinant per fer que et faci deixar de pensar en la situació. Reuneix-te amb amics i passa una bona estona. El temps passarà més de pressa.

Balança

Un rumor força desconcertant sobre la teva feina pot arribar a les teves orelles. Potser escoltaràs que l'empresa es ven o que se sotmetrà a una reorganització jeràrquica. Potser et preocupis de si et quedaràs o no. Abans de precipitar-te a cap conclusió, truca per telèfon a algú que sàpiga què està passant i esbrina la veritat. El que has sentit són probablement només xafarderies.

Escorpí

Una sèrie de grans idees, ja sigui per a nous projectes creatius o millorar els que ja estan en curs podrien esclatar al cap durant el dia. Si no les escrius immediatament, podries fàcilment perdre-les i mai recuperar-les! Amb totes les teves responsabilitats, podries tenir un dia força frenètic a mesura que la teva ment canvia constantment d'un enfocament a un altre. Centra't. Pots manejar-ho.

Sagitari

Una persona amb qui treballes, probablement una dona, podria anar-se'n de sobte, sense previ avís o sense indicar cap raó. Això pot resultar confús i pot ser que et trobis preguntant-te si hi ha canvis dins la companyia dels que no saps res. Tracta d'esbrinar exactament per què aquesta persona se'n va anar. Si no pots preguntar-li directament, intenta-ho discretament amb algú que ho sàpiga. És important, si més no, per alleujar la teva ansietat.

Capricornio

Algú de qui has volgut saber des de fa molt de temps, potser un vell amic que viu lluny, podria trucar avui mentre ets fora. T'encanta rebre el missatge, però podria donar lloc a un joc frustrant de persecució telefònica durant el dia. No t'irritis tant que et rendeixis. Continua intentant-ho. Finalment contactaran i t'alegraràs d'haver-ho fet!

Aquari

Un somni força molest pot pertorbar el teu descans aquesta nit. Quan et despertis i et centris en el món real, podria semblar massa estrany per no ser digne de consideració. Tot i això, anota-ho. Després que hagi passat algun temps, repassa els símbols i analitza el que et suggereixen. El somni està tractant de dir-te alguna cosa sobre una situació específica de la teva vida, encara que de manera estranya!

Peixos

Un col·lega o, possiblement, una parella romàntica pot estar passant per un estat d'ànim força delicat avui. Per tant, és possible que trobis aquesta persona difícil de tractar. Podries irritar-te una mica i preguntar-te si aquesta persona val la pena la irritació que t'està causant. No facis cap ximpleria. Aquest estat d'ànim passarà. Tracta de mantenir-te fora del camí del teu amic, si és possible. Tot hauria de ser de tornada a la normalitat al matí.