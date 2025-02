Nou thriller escandinau

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Filmin estrena dimarts vinent Jakov, una sèrie sueca que explora l’auge i la caiguda de Radovan Jakov Jakovic, un immigrant iugoslau que troba en el contraban de tabac l’oportunitat per canviar el seu destí a la Suècia dels anys noranta. A través del seu ascens en el món del crim, la producció retrata la transformació d’un país que, fins aleshores, havia estat conegut per l’estabilitat i el benestar.

La història, basada en fets reals, segueix Jakov des d’uns humils començaments fins a la seva incursió en el lucratiu negoci del contraban, un mercat dominat per xarxes mafioses internacionals. En paral·lel, la sèrie presenta la lluita de l’agent de policia Gunn Philak, l’única que percep l’amenaça creixent que aquest comerç il·lícit representa per a la societat sueca. A mesura que el protagonista acumula riquesa i poder, també es multipliquen els seus enemics i els conflictes interns que amenacen de destruir-lo.

Darrere de Jakov hi ha un equip de creadors amb experiència en el gènere del thriller i el drama criminal. La direcció és a càrrec de Tomas Jonsgarden i Mani Maserrat-Agah, mentre que el guió està signat per Axel Stjärne, Dennis Magnusson i Stefan Thunberg. La sèrie compta amb un repartiment encapçalat per Katia Winter, Christian Hillborg i Jens Hultén.

El gènere del Nordic Noir ha guanyat gran popularitat en els últims anys gràcies a un enfocament fosc i realista de la criminalitat als països escandinaus. Sèries com Bron/Broen o The Killing han demostrat l’interès del públic per aquest tipus de narratives. Jakov se suma a aquesta tradició amb una història que no tan sols se centra en el crim, sinó que també ofereix una crítica social sobre els canvis polítics i econòmics a la Suècia dels noranta.