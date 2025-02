Retorn a Macondo

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix va confirmar ahir que ja està produint la segona part de Cien años de soledad, la sèrie basada en l’obra mestra de Gabriel García Márquez, que estarà dirigida pels colombians Laura Mora, que va participar en la primera part, i Carlos Moreno, reconegut pel film Perro come perro.

“El meu profund reconeixement a la feina de Laura Mora, el rigor i la passió de la qual han estat fonamentals en aquesta aventura, i a qui s’uneix Carlos Moreno, un extraordinari cineasta colombià i amic de la casa. Estem en les millors mans per portar a bon port la conclusió de la història dels Buendía”, va expressar el vicepresident de contingut de Netflix per a Llatinoamèrica, Francisco Ramos.

Dividida en dues parts de vuit capítols cadascuna, la primera de les quals es va estrenar al desembre i va ser un èxit mundial, la sèrie explica la història dels cosins José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán, que es casen contra la voluntat dels seus pares supersticiosos. Això desencadena una tragèdia que els porta a marxar del seu poble acompanyats d’amics i, mesos després, perduts entre la serra i la maresma, acaben fundant el mític poble de Macondo.

Netflix ha confirmat que, a la segona part, els actors Marleyda Soto i Claudio Cataño continuaran interpretant Úrsula Iguarán i José Arcadio Buendía, respectivament. A ells se sumaran altres actors com Ángela Cano, Emmanuel Restrepo o Estefanía Piñeres, entre d’altres.

La sèrie Cien años de soledad, enregistrada íntegrament a Colòmbia, compta amb el suport de la família de García Márquez. Els seus fills Rodrigo i Gonzalo, de fet, en són productors executius. La ficció està produïda per a Netflix per Dynamo, companyia reconeguda per treballs com Narcos, Distrito Salvaje, Falco, Historia de un crimen, Frontera Verde, La cabeza de Joaquín Murrieta, Malayerba o Medellín, entre d’altres.