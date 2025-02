Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Creus que ets algú força modern pel que fa a la teva manera de pensar, cert? Però realment has estat capaç de rebutjar per complet la tradició? T'has lliurat de totes les convencions antiquades que van limitar les generacions anteriors? Si no és així, avui tindràs la inspiració per renovar els models de conducta i alleugerir la teva càrrega de treball.

Taure

Hi ha certa probabilitat que es produeixi un petit conflicte professional. És possible que hagis de bregar amb un company de feina que et fastigueja o que tracta fatal a la teva plàcida naturalesa. Defensa't amb les teves armes favorites: el silenci, el riure i la perspectiva.

Bessons

Durant algunes ja has entès que cada dia porta la seva quota de restriccions. Per exemple, avui pots sentir dubtes sobre la teva aparença física. Estàs qüestionant el teu atractiu o capacitat per causar una bona impressió a algú especial? Vas prendre una mala decisió en algun moment i ara tens por d'haver fet malbé la teva reputació? Una decisió que prenguis al final del dia alleujarà aquestes ansietats.

Cranc

Aquest és un dia per pensar en la teva vida privada. Espera ser particularment sensible a tot tipus de demandes de les persones properes a tu. Tens el poder de crear una harmonia més gran a la llar, especialment en la teva relació. Fes balanç dels desitjos de tots i considera'n les limitacions en el compliment. Fins i tot si avui no es troben les respostes, serà útil preguntar.

Lleó

Avui pot ser un dia de relax sempre que facis l'esforç necessari per fer front a les limitacions materials. No t'agradaria fer res més que passar la major part de les activitats diàries planificant la diversió pel futur. Però, per desgràcia, les demandes de la teva família, amics o cap t'obliguen a concentrar-te aquí i ara. Tot i així, no abandonis del tot les teves ambicions.

Verge

Hi ha moltes coses a la teva ment avui. Les darreres tres setmanes has analitzat les teves relacions a un nivell profund. Noves persones amb qualitats atractives podrien temptar-te a fer un canvi. Però, aquest és un bon moment a la teva vida per iniciar relacions d'amistat o amoroses? Tens real disponibilitat a acceptar el trastorn que crearien aquests canvis? Aquestes són preguntes que val la pena fer.

Balança

Després d'uns dies una mica complicats, avui t'has despertat amb un cor ple de llum i energia sense límits! La teva capacitat de seducció estarà al punt més alt, així que per què no aprofitar-te'n? Les persones de la feina, en particular, cediran davant dels teus desitjos avui. La teva influència s´estén a tots els nivells de l´organització. Si has estat pensant a demanar al teu cap un augment de sou, fes-ho avui!

Escorpí

Si tens fills, podries sentir una mica d'angoixa. Si no tens fills, potser les limitacions i exigències de la teva vida professional estan pesant fortament a la teva ment. No et preocupis perquè aquests sentiments passaran. Espera una oportunitat per alliberar-te dels llaços que et lliguen. Tot i que només serà un respir temporal, aprofita't d'això!

Sagitari

Et sents de mal humor darrerament? No et preocupis, perquè el teu mal humor no durarà. Aquesta actitud no és pròpia de tu. Els companys de feina han notat el teu canvi de personalitat, però encara et tracten amb consideració i respecte. Tens sort de poder recórrer a una considerable riquesa de bondat i bon karma que has acumulat al llarg dels anys. Els teus amics i éssers estimats consideren el teu estat d'ànim com una aberració, que és exactament allò que és.

Capricornio

T'has d'esforçar molt per aconseguir els teus propòsits! És com si carreguessis amb un sac de sorra i cada pas requerira un esforç enorme! Aquest seria un dia per identificar l'origen del problema. Pregunta't si no estàs autosabotejant-te i permetent que el teu subconscient es resisteixi als objectius que has establert tan deliberadament. Tens un profund misteri interior per resoldre.

Aquari

Podries tenir ganes d'inventar coses noves. Sents l'obligació de crear alguna cosa al camp artístic, tècnic o filosòfic. Si simplement t'haguessis donat prou temps per perseguir aquests somnis! Avui, adona't que la concentració és la clau de l'èxit. Aparta diaris, ordinadors, telèfons i altres distraccions similars i potser et sorprengui la riquesa d'inspiració que t'arriba.

Peixos

En general se t'acudeix una enginyosa resposta massa tard. L'impuls i la intuïció deixen en un segon pla el teu domini personal excel·lent. El dia que tens al davant presenta una oportunitat per deixar de banda la inhibició que de vegades et frustra. Deixa pas als teus instints i observa què passa. Una mica més de diversió tampoc no estaria de més. Certament tens dret a divertir-te de tant en tant!