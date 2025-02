Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La teva imaginació és el teu millor aliat. No tens disponibilitat a permetre que ningú no pertorbi el teu món de fantasia. Has encaixat perfectament l'amor i el romanç en aquest lloc, i tot és meravellós a la teva ment. Implementar aquest pla i fer que funcioni al món real són dues coses diferents, així que tracta de no lligar-te massa a aquesta idea.

Taure

És probable que hi hagi una mica d'agressió al teu món de romanç. Vingui de tu o de la teva parella, la tensió hi és i no pot ser ignorada. Tingues en compte, però, que és possible que gran part d'ella sigui deguda a alguna cosa que ni tan sols és certa. Potser hi va haver una paraula o un malentès d'alguna mena que ara està causant confusió.

Bessons

Tens ànsies per fer un moviment audaç cap a l'amor de la teva vida. L'amor i el romanç sens dubte us afavoreixen en aquests moments. No és estrany que et sentis valent. No obstant això, vés amb compte amb entusiasme tant que distorsions la realitat de la situació. Hi ha un element de fantasia operant que fa que sigui difícil que puguis veure la imatge completa.

Cranc

Encara que en general t'agrada mantenir els peus a terra i procedir de manera estable i organitzada, hi ha una gran força que t'anima a estendre les ales. Incorpora més fantasia al teu dia i practica l'art de somiar. Allibera't de la realitat per una estona i sent com et treus un pes de sobre. Deixa que la teva imaginació voli.

Lleó

Potser et cataloguen com aquella persona que creu que ho sap tot i que és incapaç de prendre's res de debò. Independentment de la situació, ho pots convertir en una broma. El teu humor probablement aixeca els ànims de tot el món que t'envolta. No obstant això, vés amb compte amb portar això massa lluny. Podria haver-hi persones que se sentin incòmodes amb les teves bromes constants. Fes-los saber que també tens un costat seriós.

Verge

És probable que un olorcillo o una aroma familiar faci que la teva imaginació es desboqui. Potser t'estàs sobtadament transportat quan sorties amb algú que adoraves. Quan la teva imaginació comença a funcionar, podria ser difícil frenar-la. És probable que el teu món de fantasia sigui el lloc més segur per amagar-se, així que no et preocupis per evitar la realitat.

Balança

Podries entrar en conflicte amb algú que té una actitud molt inclusiva. Potser promogui un enfocament humanista que trobes poc realista i fins i tot una mica descoratjador. Manifesta com et sents exactament, però assegura't que tens els fets per recolzar el teu punt de vista i prepara't per a un contraargument.

Escorpí

Cuida els teus amics en donar suport a les seves idees. Aneu amb compte amb no encoratjar automàticament un pla o un punt de vista que saps que està malament o que està condemnat al fracàs. Tot i que és possible que vulguis fer-los sentir bé dient exactament el que volen sentir, realment no els fa cap favor.

Sagitari

Podries estar oscil·lant entre el món real i un món de fantasia. És probable que sigui el món de fantasia el que guanyi, però això no vol dir que hagis de perdre tot contacte amb la realitat. Si algú pot unir aquests dos mons, tu ets. És probable que trobis que t'atrau l'art, el que pot estendre un pont meravellosament entre aquests dos mons.

Capricornio

Cuida els teus éssers estimats. Aquesta nit no dubtis a escapar a un món de fantasia amb l'objecte del teu desig. Fes plans per posar la teva fantasia més salvatge en marxa. Deixa que la teva imaginació lideri el camí. Mai arribaràs on vols anar fins que et dirigeixis en aquesta direcció. Tingues confiança que pots convertir els teus somnis en realitat.

Aquari

Independentment de la teva situació, hauràs de prendre el camí més fàcil. La mandra et domina i podries estar intentant trobar una manera de fugir d'algunes responsabilitats. Tot i que aquesta idea sembla estupenda ara, és probable que provoqui alguns problemes més endavant.

Peixos

És possible que sentis que el romanç et frustra, ja que sembla una causa més de tensió que de relaxació. Ningú va dir que l'amor era fàcil, però no ha de ser miserable. La clau és no estressar-se gaire per les coses petites. Has de saber i esperar que algunes coses no coincidiran amb les teves expectatives.