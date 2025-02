La caça continua

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Buffy Summers, la icònica caçadora de vampirs que va marcar tota una generació d’espectadors, està a punt de tornar. La plataforma de streaming nord-americana Hulu acaba d’anunciat el desenvolupament d’una nova sèrie de Buffy Cazavampiros, que comptarà amb el retorn de Sarah Michelle Gellar en el seu llegendari paper protagonista. La seqüela promet recuperar l’essència de la ficció original amb una mirada renovada i adaptada als nous temps.

La producció d’aquesta nova etapa de Buffy estarà liderada per 20th Television i Searchlight TV, amb un equip creatiu de prestigi. La guanyadora de l’Oscar Chloé Zhao (Nomadland) dirigirà el primer episodi, mentre que les germanes Nora i Lilla Zuckerman (Prodigal Son, Agents of S.H.I.E.L.D.) seran les responsables del guió. La sèrie no comptarà amb la participació del seu creador original, Joss Whedon, qui ha estat apartat del projecte a causa de diverses acusacions d’abusos laborals.

Encara es desconeixen molts detalls sobre la trama i quins personatges clàssics podrien tornar en aquest revival, però s’espera que la sèrie explori una Buffy madura, enfrontant-se a nous perills sobrenaturals en un context diferent. Segons s’ha pogut veure a les xarxes socials, els fans han rebut la notícia amb entusiasme i expectació, fet que demostra que l’univers de Buffy continua tenint una legió de seguidors fidels.

Hulu no ha confirmat encara la data d’estrena, però tot apunta que el projecte, que a Europa es veurà molt probablement a través de Disney+, ja està en una fase avançada de desenvolupament. Aquesta seqüela es convertirà en un dels llançaments televisius més esperats dels propers anys, aportant una nova dimensió a una de les sèries més influents dels anys noranta.