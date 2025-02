Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Pots actuar amb duresa i fredor en relació amb els fets, i et poden veure com algú veritablement dur i aspre. En realitat, sovint això només emmascara el teu sensible interior. Potser no tens seguretat quant als teus sentiments i la manera com t'expresses. Potser la gent no sàpiga això, perquè se't dóna molt bé mostrar només el costat fort i elèctric de la teva personalitat.

Taure

És probable que sentis una mica de solitud, potser fins i tot aïllament. Potser penses que ningú més té els teus mateixos pensaments salvatges bullint als seus caps. Et sorprendria saber quantes persones en tenen. És poc probable, però, que vagis a compartir aquests pensaments amb ningú, especialment ara.

Bessons

Si tens l'oportunitat d'ensenyar alguna cosa a algú, no dubtis a fer-ho. Probablement hi ha algú al teu món que podria aprofitar ara una mica d'instrucció. Tindràs paciència i claredat en les teves paraules per aclarir les coses i fer que el camí correcte sigui obvi. No tinguis avarícia amb la teva saviesa.

Cranc

Podries dubtar a prendre la iniciativa. En comptes d'això, seria millor esperar i veure com resulten les coses abans de prendre una decisió important. Els teus moviments són d'alguna manera obstaculitzats, encara que no puguis saber amb seguretat quina és la raó. El millor és seguir la teva intuïció i no fer-se gaires preguntes.

Lleó

Podries sentir cada cop més incomoditat a mesura que el dia avanci. Potser mostraràs timidesa a les converses; la qual cosa és força estrany per a tu. El problema és que simplement no saps què dir, o si ho saps, no sents comoditat dient-ho davant d'aquestes persones. Potser sents que has perdut la teva agudesa.

Verge

Podries caure en el pessimisme. De sobte, el got sembla mig buit i tot sembla ombrívol. Et sents com si estiguessis donant voltes en cercles. Podries preguntar-te què estàs fent. Pots sortir-ne tan fàcilment com vas entrar. Pot ser que no sembli possible, però has de confiar que és necessari per veure el got mig ple una altra vegada.

Balança

Pots tenir molta més consciència que de costum i estar hiperalerta cada moviment que facis avui, especialment quan estàs amb els altres. Et sents feble de paraula i podries estar preguntant-te constantment si estàs dient el que és correcte a la persona correcta en el moment adequat. L'excés d'autoanàlisi podria tornar-te a la bogeria si no tens cura.

Escorpí

La teva actitud és tranquil·la i pràctica en parlar amb els altres. Dius les coses com són i omets els extres i les fantasies. No tens cap raó per amagar la veritat, per la qual cosa t'encanta revelar informació a qualsevol oient que estigui disposat a escoltar-te. Aneu amb compte, ja que podries ficar-te en els assumptes dels altres sense que t'invitin.

Sagitari

És probable que tinguis una concentració enorme que sembla haver-se materialitzat del no-res. Fes servir això per al teu profit, ja que no pot durar molt de temps. En general vas d'una cosa a una altra com un full al vent i és difícil que puguis resoldre un projecte o assumpte per un temps perllongat. És possible que hagis de deixar de banda algunes persones per tal dacabar algunes tasques, però això està bé.

Capricornio

Aneu amb compte amb aïllar-vos de la resta del món. És possible que dubtis a parlar amb la gent. Pots tenir la sensació que no siguin dignes del teu temps. Potser sents que els teus problemes són més importants i que els altres estan massa preocupats per les coses superficials per entendre la veritable profunditat de la teva naturalesa. Aïllar-te certament no remeirà la situació.

Aquari

Pots parlar com si fossis moltes vides de saviesa. Potser és així, però això no vol dir que hagis de ser arrogant sobre això. Les vostres paraules poden tenir el to d'un savi instruït en totes les matèries. Com a resultat, podries frustrar-te amb altres persones que actuen de forma immadura o sense educació.

Peixos

Quan hagis pres una decisió, és dubtós que qualsevol persona la pugui canviar. Tens clara la teva manera de fer les coses i els teus plans són inamovibles. Tenir aquesta base sòlida permet a altres persones recolzar-te de manera efectiva. Ets una persona fiable i predictible. Altres poden dependre de tu i tu pots saber quina és la seva posició en relació amb tu. No deixeu que aparegui el dubte.