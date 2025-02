Nova intriga criminal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Robert De Niro, a qui aviat es podrà veure a la minisèrie de Netflix Día Cero, que s’estrena el pròxim 20 de febrer, tornarà a col·laborar amb el servei de streaming en un altre thriller, el film The Whisper Man, que començarà la seva producció aquesta primavera. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot i Michael Disco produiran el film per a AGBO. Segons informa The Wrap, la cinta estarà dirigida per James Ashcroft i comptarà amb un guió escrit per Ben Jacoby i Chase Palmer, basat en la novel·la homònima supervendes d’Alex North.

El llibre relata la història d’un escriptor vidu que recorre al seu pare, un policia i detectiu retirat, després que el fill de vuit anys hagi estat segrestat. La investigació es connecta de seguida amb un cas de dècades enrere relacionat amb un assassí en sèrie. De moment, es desconeix quin paper interpretarà De Niro, i tot i que el més probable és que encarni l’expolicia, també podria ser que donés vida al criminal.

“Estem encantats d’embarcar-nos en una nova pel·lícula amb els socis de Netflix. The Whisper Man és un thriller apassionant, però en el fons és una història commovedora i complexa sobre pares i fills. Estem agraïts de comptar amb un dels millors actors de la seva generació, Robert De Niro, i amb l’extraordinari James Ashcroft com a director”, va expressar Russo-Otstot en un comunicat.

Com assenyala el text, The Whisper Man serà el sisè projecte en què col·laboren l’estudi dels germans Russo i la plataforma, després de títols com Mosul, Tyler Rake, El agente invisible o Estado eléctrico, cinta protagonitzada per Millie Bobby Brown, Chris Pratt i Ke Huy Quan, que arribarà a Netflix el 14 de març.

Pel que fa a De Niro, de moment té pendent d’estrena el film dirigit per Barry Levinson Alto Knights, que arribarà als cinemes el pròxim 21 de març, a més de la ja esmentada Día Cero.