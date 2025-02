Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui podries sentir una intuïció especial i sentir-te més sensible del que és habitual davant d'inacceptables condicions socials i polítiques. Podries tenir idees per a noves metes, potser humanitàries. Hauries d'estar en un estat d'ànim especialment idealista, per això podries accedir a meravelloses possibilitats que no són viables ara.

Taure

Avui podries jugar amb la idea d'involucrar-te a les arts o l'humanitarisme, o de propagar la consciència superior, l'obra de la teva vida. Els negocis i els diners van bé per a tu, i podries estar pensant en termes d'un futur on puguis decidir la teva carrera professional.

Bessons

Inspiració creativa podria sortir avui del teu interior. Les visions, somnis o qualsevol cosa que exciti la teva imaginació podrien aportar idees per a nous projectes. També pots descobrir que la teva comprensió cap als altres augmenta en gran mesura, atraient nous i vells amics. L'únic inconvenient és que et podries perdre tant en les teves idees que temporalment perdis contacte amb el món material.

Cranc

Les activitats de grup són beneficioses a diversos nivells. Potser projectis calidesa cap a tots els que t'envolten. Et sents especialment optimista sobre el futur. El teu entusiasme podria estendre's als altres, atraient-los a la teva aura. Els coneguts es fan amics, els amics se n'acosten més, i les relacions d'amor es fan més fortes i més estables.

Lleó

Podries trobar-te a l'ull públic en algun moment del dia. Això està bé, ja que tens bon aspecte i et sents estupendament. Projectaràs més calidesa i amabilitat del normal cap als altres. El reconeixement d'una activitat artística o creativa et podria arribar.

Verge

Si has considerat una carrera al camp editorial, aquest és el moment de llançar-s'hi. També és un gran dia per inscriure's a la facultat de Dret, en un programa de grau avançat, o en qualsevol camp d'educació superior. L'amor amb algú llunyà podria estar a la vista. Almenys podries fer una amistat nova que ve d'un estat llunyà o d'un país estranger.

Balança

Els teus somnis podrien ser vius, agradables i estar plens d'informació per ajudar-te a prendre una decisió. Nous i emocionants contactes podrien entrar a la teva vida avui, i possiblement resultin útils per mostrar com augmentar els teus ingressos. Les noves carreres professionals, la pluriocupació i les inversions semblen prometedors i dignes de consideració.

Escorpí

Avui és molt probable que et centris en el sexe, el romanç i les relacions compromeses. Les energies planetàries que envolten l'amor són prometedores. Si ets en una relació, tu i la teva parella poden fer plans per embarcar-se en una nova empresa junts que és probable que tingui èxit. Si tens involucrament amb algú però no t'has compromès, espera que la relació avanci ara.

Sagitari

Avui hauria de ser un dia brillant, amb bona salut, energia i resistència, i per estar bé a la feina, realitzant activitats voluntàries o en un projecte personal. L'èxit ha d'arribar-te des de tots els fronts, ja que heu estat treballant durament. Probablement veureu els resultats dels esforços anteriors.

Capricornio

És probable que l'amor i el romanç estiguin al capdamunt de les teves prioritats avui. En aquest moment sents especialment afecte i amor. Tant la teva parella actual com altres persones sentiran una forta atracció cap a tu. Els nens també poden ser una font de felicitat i de satisfacció. Si tens inclinacions artístiques, aquest és el dia per començar o acabar una empresa que podria proporcionar-te fama i fortuna.

Aquari

Importants assumptes relacionats amb la teva casa podrien necessitar molta de la teva energia durant els propers dies pot anar i venir Potser té a veure amb un esdeveniment social important, amb mudar-te a un lloc més agradable, o potser una gran quantitat de transaccions que realitzis des de casa sigui, sigui probable que es produeixin els resultats que estàs esperant.

Peixos

Podries rebre algunes notícies absolutament meravelloses, possiblement relacionades amb la teva carrera professional o amb l'èxit financer, potser tenen a veure amb canvis positius al teu veïnat.