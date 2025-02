Escapar de l’infern

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Max estrena avui la nova docusèrie El minuto heroico: Yo también dejé el Opus Dei, una producció dirigida per la periodista Mònica Terribas que recull el testimoni colpidor de tretze dones que, després d’anys de pertinença a la institució, van decidir abandonar-la.

Procedents d’Espanya, l’Amèrica Llatina, Irlanda i el Regne Unit, les protagonistes relaten, amb detall i en primera persona, com van viure dins de l’organització i els motius que les van portar a allunyar-se’n. La sèrie aborda no tan sols històries personals, sinó també el funcionament intern de l’Opus Dei i unes dinàmiques que condicionaven la seva llibertat i autonomia.

En declaracions als mitjans de comunicació, Mònica Terribas ha assegurat que la sèrie posa de manifest un patró de control i sotmetiment que no es limita a casos aïllats. “L’Opus Dei no ha respectat la llibertat. Quan prens la llibertat de les persones, perds la humanitat”, afirma la periodista.

La idea del documental va néixer arran del correu electrònic d’una dona que va voler compartir la seva experiència amb Terribas. A partir d’aquí, la directora va contactar amb més testimonis i va descobrir que totes les històries compartien elements comuns. “No era una qüestió puntual ni es tractava de casos individuals. Era una estructura sistèmica”, explica.

Les tretze protagonistes havien format part de l’Opus Dei en diferents graus de compromís: numeràries, numeràries auxiliars i agregades. Segons expliquen a la sèrie, van ser sotmeses a un control estricte de les seves vides, amb imposicions que anaven més enllà de la fe.

Entre els relats, destaquen denúncies de maltractament psicològic, explotació laboral i manipulació espiritual. Algunes d’elles expliquen que se’ls prohibia tenir possessions personals, controlar els seus ingressos o decidir lliurement sobre la seva vida. Altres descriuen experiències de culpabilització extrema i pràctiques que consideren pròpies d’una estructura sectària que busca el sotmetiment.

El títol de la docusèrie fa referència a una expressió utilitzada dins de l’Opus Dei per definir el moment en què una persona es lleva del llit immediatament, sense dubtar, com un acte de disciplina i obediència. No obstant això, en aquest cas, el “minut heroic” pren un altre significat: el moment en què aquestes dones van decidir trencar amb l’organització i recuperar la llibertat. Amb aquesta producció es vol donar veu a un col·lectiu que durant anys ha patit en silenci i contribuir al debat sobre el paper de les organitzacions religioses en la vida de les persones.