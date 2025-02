Un èxit incombustible

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els anys passen, però The Big Bang Theory continua arrasant en streaming. La comèdia creada per Chuck Lorre i Bill Prady va ser un èxit absolut durant la seva emissió original i, anys després, segueix captivant audiències arreu del món. Segons informa Deadline, la popular ficció protagonitzada per Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg i Kunal Nayyar manté un lloc d’honor com una de les sèries més vistes de l’actualitat.

La sèrie, que es va emetre entre el 2007 i el 2019, va tancar l’etapa televisiva amb un emotiu episodi final que va commoure milions d’espectadors. Però tot i el pas del temps, The Big Bang Theory no tan sols conserva una important base de fans, sinó que continua sumant nous seguidors, en part gràcies a la disponibilitat en múltiples plataformes i a l’èxit dels spin-offs.

Segons les estadístiques de Nielsen recollides pel citat mitjà, The Big Bang Theory va batre un nou rècord d’audiència el 2024 amb 485 milions d’hores de visionament només als Estats Units, a través de la plataforma Max. Això equival a una mitjana de 265,5 episodis vistos per cada espectador, un fet impressionant si es té en compte que la sèrie compta amb 279 capítols en total.

Aquestes dades no inclouen el consum fora dels Estats Units ni el visionament en altres serveis de streaming, com Netflix o Movistar+, que han incorporat la sèrie recentment als seus catàlegs. Si es registressin totes les plataformes i regions, el nombre total de minuts vistos probablement serà molt superior. Aquestes xifres demostren que l’obra de Lorre i Prady continua sent una de les més rellevants a l’era dels continguts audiovisuals sota demanda.

El llegat de la sèrie, però, no es limita a les reposicions. El primer spin-off, El joven Sheldon, estrenat el 2017, ha esdevingut un èxit per si mateix i ja s’ha confirmat que la setena temporada serà l’última. A més, el 2024 es va estrenar una nova ficció, Georgie & Mandy’s First Marriage, centrada en el germà de Sheldon. Però això no és tot. Actualment, s’està preparant un nou spin-off ambientat després del final de la sèrie original, que comptarà amb el retorn de tres actors del repartiment: Kevin Sussman (Stuart Bloom), Brian Posehn (Bert Kibbler) i Lauren Lapkus (Denise).