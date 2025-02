Trencant mites

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de Casa en flames, el director Dani de la Orden estrena avui a Apple TV+ la comèdia romàntica A muerte. Protagonitzada per Verónica Echegui i Joan Amargós i amb Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo o Roger Coma en el repartiment, la ficció tomba les creences sobre l’amor d’un home a la zona de confort fins que és diagnosticat d’un càncer i d’una dona eternament adolescent que ha quedat embarassada.

En una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el realitzador ha explicat que no volia que davant les malalties la sèrie caigués en “tòpics de viure la vida de forma esbojarrada”. Així, afegeix, “volia fer una oda a la senzillesa del que tens, que no passa res per no ser ambiciós i ser conformista. No passa res per no perseguir un somni ni la felicitat de viure al límit, si això t’està bé”, exposa.

Un altre aspecte que el director ha volgut posar damunt la taula ha estat el “fals optimisme”. “Quan estàs baix d’ànims i el teu entorn sense malícia intenta treure ferro de la situació, això a mi em fa més mal”, comenta. “Quan algú ho passa malament em treu de polleguera el fals optimisme i la recerca del costat positiu de les coses, perquè a vegades no en tenen.”

El director fa 10 anys que pensava de fer una comèdia romàntica amb dos personatges antagònics que s’enamoren. Aquesta història coincideix mentre els protagonistes afronten reptes molt diferents. Tot comença quan Raül, un home molt prudent que acaba de ser diagnosticat d’un càncer de cor, es retroba amb la Marta, una creativa publicitària amb esperit juvenil i moltes ganes de festa, que està embarassada. Recuperen una amistat de la infància i la relació posarà a prova les respectives creences sobre l’amor.