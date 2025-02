Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CINEMA

‘C’È ANCORA DOMANI’

La pel·lícula narra els esdeveniments d’una dona italiana, d’uns quaranta-cinc anys, transcorreguts a la Roma acabada d’ocupar pels estatunidencs després d’acabar la Segona Guerra Mundial. Hora: 21 h Teatre Comunal. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘LAPLAND EXPLORER’

Què pot impulsar una jove catalana a travessar Lapònia en solitari i en condicions hivernals extremes? Aquest és el repte que va assumir Nika Ballús, una enginyera i aventurera apassionada. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIONS

‘DIES IRAE’

L’artista andorrà Martín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.

‘EXPOSICIÓ D’AFVAN’

Expsició fotogràfica dels socis d’Afvan. Biblioteca comunal. La Massana. Fins al 6 de febrer.

‘COLORS I REPLANS’

Teles de format gran inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs pintades amb oli i acrílic. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. Autora: Sabela Simón. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

LLETRES

‘ÈPICA I HISTÒRIA: L’ANDORRA D’ISABELLE SANDY’

Sessió amb l’obra Èpica i Història: l’Andorra d’Isabelle Sandy. L’acte comptarà amb l’autor del llibre, Carles Sánchez Rodríguez. Hora: 19 h. Biblioteca comunal. Encamp.

‘TDHA EN EL MÓN EMPRESARIAL: DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS’

De la mà de Martí Sala Coaching, veurem els reptes, desafiaments i oportunitats del TDAH en un entorn d’alta demanda així com estratègies per integrar diferents estils de pensament en equips diversos i com convertir les teves característiques úniques en un avantatge competitiu. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.