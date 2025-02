Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui has de sentir una calidesa i un afecte especial per gairebé qualsevol persona que coneguis. Bones notícies sobre diners poden haver causat que tinguis sentiments positius. Això podria atraure gent nova cap a tu i acostar els que ja estan a la teva vida. Si has pensat en iniciar un projecte artístic, aquest és el dia per fer-ho. Les idees creatives han de fluir lliurement.

Taure

Hauries de sentir una energia especialment positiva, càlida i amorosa, atraient persones de tot tipus cap a tu. La teva confiança en tu, optimisme i determinació haurien d'assolir el seu màxim en els propers dies. Gaudeix!

Bessons

Avui tens la capacitat d'aconseguir avenços importants en qualsevol projecte on treballis. Tracta de no estancar-te per les emocions que poden fer que et sentis de mal humor. Infon al dia una ràfega de pensament no convencional. Tracta d'adoptar una actitud nova i fresca cap al que vulguis aconseguir. Una nova perspectiva és tot allò que necessites per fer que aquest dia sigui productiu.

Cranc

Pots tenir la sensació que avui t'estàs fregant contra un paper de vidre. El més probable és que es tracti duna conseqüència dels problemes profunds que habiten dins teu. Algunes d'aquestes emocions fan referència a la tensió constant entre les noves i velles energies que xoquen dins del teu món. Aquest és un dels dies en què les coses arriben a un punt crític. Els trossos del teu ésser intern t'està colpejant en plena cara.

Lleó

Avui et pots sentir com si estiguessis caminant sobre carbons encesos. Algú t'ha llançat la pilota i has de decidir què fer-hi. Utilitza el teu joc de cames per evitar que se t'enredin els peus mentre exercites la teva ment per decidir quin serà el teu proper moviment. Tracta de no instal·lar-te a la tossuderia o no arribaràs enlloc.

Verge

Les teves emocions se sentiran estables avui, encara que hi pot haver un element inesperat tractant de colar-se a l'equació. Tingues en compte que la gent serà avui una mica més volàtil. Tot i que la situació pugui estar tranquil·la en un moment, té el potencial de ser explosiva al següent. Tracta de centrar-te durant tot el dia per no perdre l'equilibri a causa de les emocions erràtiques d'altres persones.

Balança

Explora avui el teu costat profundament innovador i irracional. Les teves emocions poden ser contràries a aquest principi, però en lloc de deixar que això suposi un fre al teu progrés, utilitza l'energia per impulsar-te a l'acció. Gaudeix de les noves tecnologies a la teva disposició. Increïbles recursos es troben al teu abast. No tingueu por d'aprofitar el vostre poder per al vostre benefici.

Escorpí

És possible que vulguis quedar-te a casa i no parlar amb ningú avui. Si decideixes aventurar-te fora, pot ser que et trobis amb oposició a gairebé totes les parts on vagis. No vegis això com una cosa negativa. Fes-lo servir com a incentiu per treballar més dur per aconseguir les teves metes. Hi ha forces poderoses que t'inciten, així que actua amb confiança.

Sagitari

Potser tens la sensació que no estàs sintonitzant amb ningú avui. S'hauran de fer ajustaments ja sigui per tu o per les persones amb qui estàs tractant perquè es resolgui això. Les teves emocions poden fer-te sentir tan baix com el terra, però la teva ment vol enlairar-se cap a l'estratosfera. Els dilemes entre si prendre mesures o no fer res podrien paralitzar-te.

Capricornio

Examina les teves emocions i confia en els teus instints. Forces inesperades poden intentar interrompre el flux de les coses. Tingues en compte que no has de tenir cap problema a mantenir la situació sota control sempre que mantinguis la teva posició sòlida i centrada. Les accions que prenguis avui tindran efectes a llarg termini, per tant has de ser conscient de com utilitzes la teva energia.

Aquari

Aquest és un d'aquells dies en què potser no apreciïn plenament el bufa d'aire fresc meravellós que aportes al grup. La venjança del que és ranci i vell pot entrar en acció avui. No cedeixis a les forces negatives que intenten evitar que t'expressis completament. Tingues confiança que tens el que es necessita per tenir èxit en qualsevol camí que decideixis seguir.

Peixos

No et sorprenguis si les coses avui no surten exactament d'acord amb el pla. Esdeveniments inesperats probablement apareixen i alterin el curs dacció. Adona't que aquestes interrupcions tenen un lloc a la teva vida i que estan passant per una raó. És possible que no entenguis exactament com o per què, però no passa res.