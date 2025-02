Projectes a la vista

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Acabada d’estrenar la segona temporada d’El juego del calamar, que ja és la tercera sèrie més vista de la història de Netflix, la plataforma acaba d’anunciar que la tercera i última entrega arribarà el 27 de juny. Una breu seqüència en què es veuen els participants en el joc traient una bola –vermella o blava– que decidirà el seu futur és l’avanç que Netflix ha projectat en la presentació dels seus continguts més destacats per al 2025.

Un any en què arribarà finalment l’esperat projecte de Frankenstein de Guillermo del Toro, que somia fer una pel·lícula sobre el personatge de Mary Shelley des que era un nen. “Ha estat en el meu cap durant 50 anys i en fa 25 que intento fer-ho. Algunes persones creuen que estic obsessionat i una mica de raó tenen”, assenyala el director mexicà en un vídeo projectat durant l’esdeveniment.

Caldrà esperar a la tardor per poder veure el film de Del Toro, i també fins a final d’any per a la nova entrega de la sèrie Miércoles, la primera temporada de la qual, emesa el 2022, es va convertir en la més vista de la història de la plataforma per a una sèrie en anglès.

Tampoc hi ha data per a l’última temporada de Stranger Things, una de les produccions més emblemàtiques de Netflix, que arriba al final. Amb tot, els seus creadors, els germans Duffer, han assegurat que aquest univers continuarà viu en forma de sèries derivades en les quals ja estan treballant.

I una de les grans apostes d’aquest any és l’adaptació a sèrie del famós còmic de ciència-ficció El eternauta, escrit entre el 1957 i el 1959 pel guionista argentí Héctor Germán Oesterheld i que està protagonitzada per Ricardo Darín.

Sirenas, amb Julianne Moore; Forever, una nova versió del clàssic literari de Judy Blume; The Best in Me, amb Claire Danes; o Black Rabbit, amb Jude Law i Jason Bateman com a dos germans molt diferents, són altres de les novetats.

Pel que fa a sèries espanyoles, arribarà la segona temporada de Clanes, amb Clara Lago, i noves produccions com Manual para señoritas, amb Nadia de Santiago i Álvaro Mel; Legado, protagonitzada per José Coronado; o El refugio atómico, la darrera creació d’Álex Pina i Esher Martínez Lobato.