Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Les teves emocions poden ser una mica vulnerables avui, i et pot ser difícil trobar refugi a la tempesta. Tu paraigües no sembla ser gaire bo i l'aigua sembla entrar per tot arreu. Acomoda't centrant-te i gaudint d'una tarda tranquil·la a casa. No permeteu que els problemes d'altres persones sense resoldre infectin el vostre espai.

Taure

Esdeveniments inesperats poden sorgir i causar problemes. Podries tenir la sensació que hi ha espines que sobresurten del no res que tenen com a únic propòsit molestar-te. Tracta de mantenir una actitud estable i pensar en la incorporació d'aspectes no convencionals a la teva rutina diària. El remolí boig de l'activitat d'avui podria pertorbar una mica les teves emocions.

Bessons

Com si fossin escacs, és possible que hagis de pensar en el teu proper moviment amb compte. Pot ser que el teu oponent estigui dedicant molt de temps per fer el proper moviment i estàs impacient. Com a resultat, pots prendre una decisió massa precipitada. Tingues la llibertat de dedicar-li tant de temps com calgui. El teu oponent pot estar dos o tres passos davant teu, així que concentra't.

Cranc

Surt de la teva closca avui. T'adonaràs que les persones són molt més sensibles als teus sentiments, ja que elles mateixes semblen ser més emocionals. La comunicació és més probable que es produeixi a través de cadenes no parlades que pels mètodes tradicionals. Es poden transmetre moltes coses amb una mirada, una picada d'ullet o una abraçada llarga. Deixa que els altres sàpiguen que escoltes.

Lleó

Pots sentir una mica d'inquietud perquè saps que alguna cosa s'està gestant, però sembla que no ho pots aconseguir desxifrar. Aquesta energia és com un riu corrent sota els teus peus mentre t'atures en un pont. L'aigua és temptadora, però no podeu reunir el coratge per saltar. No sentis que has de ser una part del tot. Potser el teu destí és a l'altra banda del pont.

Verge

Si us despertes al matí i no vols fer res més que quedar-te sota els llençols una mica més de temps, has de saber que no ets l'única persona que sent el mateix. Hi ha una energia sensible avui que et fa sentir vulnerable. Assegura't d'envoltar-te avui de persones que et donin suport. Les paraules dures tendeixen a afectar-te més profundament del que és habitual, fent-te desitjar haver-te quedat al llit tot el dia.

Balança

Pots trobar-te avui agafant el camí de l'èxit. Podries sentir que ets com un ocell volant sobre el paisatge. Mentre voles, la teva parella està a terra fent tot el possible per seguir-te. Si et mantens volant en línia recta, aconseguiràs perdre't i confondre't i pot ser que no trobis el teu camí de tornada. Considera la possibilitat de mantenir els peus a terra amb la teva parella.

Escorpí

Avui sentiràs com si la teva energia hagués tornat. Sovint, si no et sents al cent per cent, et negues a sortir de casa. Avui t'has de sentir molt millor i t'has preparat per menjar-te el món. Les teves emocions estan alineades amb les teves accions i les coses han de quedar perfectament clares per a tu. Coneixes la ruta que vols prendre. La ruta és òbvia.

Sagitari

La teva personalitat excèntrica serà apreciada avui, però no et sobrepassis. Deixa espai perquè la serietat entri en joc. Hi ha una tèrbola sensació de somni avui que podria fer difícil que puguis concentrar-te en una sola cosa. Si simules saber la resposta quan no la saps, només confondràs la gent que t'envolta. La veritat finalment es revela.

Capricornio

Avui has de mirar de sentir-te a gust. Recordeu que la pau interior és una part important de la vostra salut. Això es pot aconseguir a través de la reflexió i d'una revisió tranquil·la d'on ets a la teva vida. Tracta de no centrar-te gaire en les coses materials. En comptes d'això, concentra't més en el teu estat emocional. Altres persones són propenses a sentir-se més sensibles així que anima-les que se t'uneixin en aquest exercici.

Aquari

Pot ser difícil trobar respostes avui. També pot ser difícil per a tu fer saber el teu punt de vista, sobretot perquè el cap de tots és als núvols. No et sorprenguis si el teu cap fa un viatge fins allà. És millor donar-li un impuls fins allà en comptes de provar de forçar-la de nou a la realitat. Observa les coses des d´una perspectiva diferent.

Peixos

Aquest és el teu dia. Pots adonar-te que la gent va a tu per aconseguir assessorament i suport. Tenen propensió a abaixar la guàrdia ia acceptar més obertament les coses en què creus. Les converses podrien conduir a temes més espirituals i podries arribar a donar lliçons sobre el significat de la vida. De cop i volta, les coses en què has estat pensant arriben a un gran públic que sent anheles d'escoltar les teves paraules.