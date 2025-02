Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Accedeix a l'electritzant energia del dia que promou la interacció i les activitats socials. Descobriràs que hi ha una gran quantitat d'oxigen per mantenir el teu foc intern cremant. Agafa la iniciativa i altres et seguiran de bona gana. Avui poden sonar dins teu acords que ressonaran amb grans plans que has estat maquinant secretament a la part posterior de la teva ment des de fa algun temps.

Taure

Recollir un autoestopista a la carretera pot semblar a primera vista força arriscat, però en realitat podria ser una experiència gratificant i enriquidora. Dissipa el mite del "desconegut perillós", pel qual sempre hi ha por d'alguna cosa o algú desconegut. Arrisca't amb allò desconegut avui i no deixis que els teus temors et facin perdre't una experiència potencialment meravellosa.

Bessons

Potser has canviat profundament durant un viatge. Per descomptat, tots canviem en certa mesura pels viatges que fem, però, en el teu cas, el canvi és realment profund. Tindràs alguns problemes per tornar a la vida que tenies abans d'anar-te'n. És probable que la teva antiga vida sigui una mica limitant per a tu. Què estàs esperant? Canvia-la!

Cranc

Si sents que les relacions amoroses t'asfixien, si sents que els falta una mica de sabor o són massa tradicionals, aleshores, per què no t'alliberes? Hi ha una sensació a l'aire que la vida va en una direcció positiva. Això us ajudarà a preparar les coses per convertir fins i tot les teves més boges idees en realitat. A partir d'avui, se't demanarà que tinguis més precisió pel que fa al que vols.

Lleó

Durant els darrers mesos, potser has conegut algunes estranyes persones que han influït molt en la teva actitud sobre el matrimoni o la societat. T'han estat pressionant perquè lluitis per tenir més llibertat a la teva vida. Si aquest és el cas, pots tenir força seguretat que han estat objecte d'una influència còsmica. Aquesta no és raó perquè hagis d?estar d?acord. La llibertat o la manca de llibertat són sensacions completament subjectives.

Verge

Els darrers mesos han estat molt difícils i hi ha la gran probabilitat que no et sentis competent per enfrontar-te als desafiaments. Si has estat anhelant modificar alguna cosa a la teva vida diària, fes-ho ara. Ha arribat l?hora de fer canvis concrets. Independentment de si el canvi que busques és a casa oa la feina, o si és físic o emocional, no tinguis por de canviar radicalment la teva vida.

Balança

Un canvi s'ha produït al nostre Sistema Solar, un canvi que probablement sigui imperceptible però, no obstant, profund. Tens set mesos per entendre com t'afecta aquest canvi. Et passarà pel cap un pensament relacionat amb una necessitat forta d'alliberament. Potser et cal alliberar-te dels lligams d'un grup. La innovació és a l'aire!

Escorpí

No cal esperar cap canvi enorme avui. Tot i això, el procés que va començar fa tres o quatre anys s'accelerarà lleugerament. Estàs canviant els fonaments de la teva identitat, les idees que et fan tindre seguretat del que ets. La teva família, antecedents i educació ja no compten tant com els teus fonaments espirituals. No tingueu por d'aquest canvi. Accepta-ho.

Sagitari

El dia ha de ser força positiu, i començaràs a sentir els febles indicis del principi d'un canvi important. Aquesta nova fase tindrà una durada de set mesos. A mesura que avança, trobareu més llibertat d'expressió. Pots esperar avançar en temes que abans solies evitar. És probable que en els propers mesos sorgeixin alguns frecs amb els teus germans o persones que fungin com a tals.

Capricornio

L'alineació planetària està canviant avui i és responsable de desencadenar una gran transformació que tindrà una durada de set mesos. El canvi se centrarà en els mitjans que utilitzes per fer-te en termes tant de la teva carrera com de la teva vida amorosa. Si sents que la teva formació o educació et limiten, pots esperar buscar l'alliberament d'aquestes inhibicions els propers mesos.

Aquari

El teu pronòstic es veu excel·lent! Tot i que no es produiran esdeveniments específics, hi ha una gran promesa de llibertat en els propers set mesos. Un canvi fonamental està a punt de tenir efecte a la teva professió o vida amorosa. A mesura que passen els mesos, pots esperar tenir més imaginació, més creativitat, i potser ser més rebel. Aquesta vegada, seràs molt més eficaç que en els darrers dos o tres anys.

Peixos

Para comprender el gran cambio que está teniendo lugar, debes observar los acontecimientos desde una perspectiva elevada. Una liberación lenta está cobrando impulso. En los próximos siete meses, serás incapaz de resistirte a la oportunidad de deshacerte de una parte de tu opresivo pasado. Vas a deshacerte de tus viejos complejos y renovarte. No te alarmes si algunas relaciones familiares sufren como resultado de ello. La angustia es sólo temporal.