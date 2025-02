Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘MEMÒRIES DES DE L’EXILI’

Recull els originals dels 3 àlbums que componen les vivències de l’autor durant la Guerra Civil i la seva experiència com a refugiat a França. Museu del Còmic. La Massana.

CINEMA

‘GRAN ATLES 1974’

L’estiu del 1974, un grup de set joves d’entre 17 i 19 anys pertanyents al Club Alpí de la Unió Excursionista de Sabadell van organitzar la que en aquell moment va ser la segona expedició de l’entitat en terres africanes. Hora: 21 h. ACCO - Andorra Congrés Centre Ordino. La Massana.

EXPOSICIONS

‘EXPOSICIÓ D’AFVAN’

Mostra fotogràfica dels socis AFVAN. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 6 de febrer.

‘DIES IRAE’

L’artista andorrà Martín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra, Poètica del Temps, s’observa el concepte del Temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La Metàfora i la Natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Autora: Sabela Simón. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘COLORS I REPLANS’

Una de les sèries de pintures són teles de format gran inspirades en les fulles de diferents arbres i llocs, pintades amb oli i acrílic; l’altra són inspiracions de les aurores boreals i del dibuix de les ales de les pitavoles. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de febrer.

‘VIVIAN MAIER. L’AUTORETRAT I EL SEU DOBLE’

La mostra, comissariada per Anne Morin de DiChroma i formada per gairebé un centenar de fotografies, està dedicada precisament als autoretrats de l’artista. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’1 de març.

‘VASSILI KANDINSKY’

Mostra de gravats d’un dels primers artistes abstractes i dels més influents del s. XX: Vassili Kandinsky. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 8 de març.