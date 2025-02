Les sèries del mes (i III)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Apple TV+ estrena el 21 de febrer la segona temporada d’Apariencias, la sèrie protagonitzada per Gugu Mbatha-Raw. L’actriu encarna Sophie, una dona que pateix una pèrdua de memòria. En l’intent per recompondre la seva vida, comença a qüestionar-se si, de veritat, la seva existència era tan perfecta. La segona temporada segueix la protagonista fins a Londres, on continuarà investigant el seu passat.

El dia 27 serà el torn de Su majestad (Prime Video), en què Anna Castillo es converteix en reina d’Espanya de manera sobtada. El reconegut actor d’origen argentí Ernesto Alterio l’acompanya en una comèdia satírica que pot ser una de les grans sorpreses de la temporada.

L’endemà, Netflix estrenarà Roosters, el remake neerlandès de la comèdia espanyola Machos Alfa. La sèrie segueix Mike, Ivo, Daan i Greg, quatre amics d’uns quaranta anys que se senten desorientats en un món on les dones han guanyat més empoderament. A través de situacions humorístiques, la sèrie explora com cadascun d’ells intenta, de manera maldestra, adaptar-se a aquests canvis mentre lluiten per mantenir les seves relacions i carreres intactes.

Les estrenes del mes es completen amb Lockerbie, que arribarà a SkyShowtime el dia 28. Aquesta minisèrie de cinc episodis protagonitzada per Colin Firth s’endinsa en el desastre de Lockerbie de 1988: 259 persones van morir quan una bomba col·locada al vol 103 de Pan Am va explotar mentre l’aparell sobrevolava aquesta localitat escocesa. 11 residents també van perdre la vida per la caiguda de les restes de l’avió. Després del desastre i la mort de la seva filla, el doctor Jim Swire (Firth) és nomenat portaveu de les famílies de les víctimes del Regne Unit i s’embarca en una missió titànica.